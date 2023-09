Fabricant de semelles connectées, Traxxs se muscle sur le marché des EPI

1,4 milliard d'euros, c'est le chiffre d'affaires du marché des équipements de protection individuelle (EPI) réalisé en France en 2022. Celui-ci connaît une croissance régulière depuis une décennie, tirée par des réglementations plus contraignantes, l'innovation et une sensibilisation accrue des dirigeants à la sécurité et au bien-être au travail. Cependant, au pays des Lumières, la réalité des chiffres liés aux accidents de travail assombrit le tableau. Selon l'étude statistique publiée par le ministère du travail en novembre 2022, 3,5 accidents mortels ont été recensés pour 100.000 salariés, le double de la moyenne européenne qui s'établit à 1,7. Et c'est sans compter les agriculteurs, auto-entrepreneurs et fonctionnaires qui échappent aux statistiques. Le sujet s'avère donc prégnant pour le monde économique et porteur pour les entreprises innovantes positionnées sur le secteur.

Déploiement commercial

En témoigne la levée de fonds en cours de Traxxs, spécialisé dans les chaussures (ou plutôt semelles) de sécurité connectées. Basée à Sophia Antipolis, elle a conclu une première tranche cet été et finalise actuellement la seconde dans un contexte pourtant peu favorable aux tours de table, qui plus est sur des sujets hardware et industriels. Si le montant total de la levée ne sera communiqué qu'à l'issue de l'opération financière, attendue d'ici à la fin 2023, il devrait dépasser la première enveloppe mobilisée en 2019 par l'entreprise azuréenne - 1,5 million d'euros - auprès de Sidas, Région Sud Investissement, Olbia Invest et des business angels. Avec l'objectif prioritaire, précise Sylvain Rispal, dirigeant-fondateur de Traxxs, "d'accompagner le déploiement commercial de nos solutions".

Il faut dire que la jeune pousse, née en 2013, n'a pas chômé. Dans son portefeuille-clientèle, une trentaine de grands comptes comme SNEF, Vicat, Air Liquide, Sanofi, Bosh... et quelque 2.000 semelles produites et commercialisées venant valider une longue "phase de test, de référencement, d'achat, de mise en place de contrat-cadre...", détaille le dirigeant. Pour qui il s'agit désormais d'accélérer, à savoir "passer de quelques dizaines de paires à plusieurs centaines dans chacune de ces organisations", et de consolider l'effectif - aujourd'hui de 10 personnes - en conséquence. "Des recrutements sont en cours".

Fonctionnalités supplémentaires

La seconde phase de la levée de fonds sera, quant à elle, en partie consacrée à l'amélioration du produit. Destinées aux travailleurs isolés ou évoluant sur sites industriels, les semelles baptisées Xsole PTI, protégées par cinq brevets, contiennent un ensemble de technologies permettant de donner l'alerte automatiquement en cas de situation de danger, qu'il s'agisse de perte de verticalité (chute), d'agression (via un SOS volontaire) ou d'évacuation d'urgence. Une quatrième fonctionnalité est en cours de validation auprès d'industriels, la proximité engin piéton, et une cinquième entre en développement. Elle est liée au permis de travail croisé qui prend en considération la proximité et la compatibilité de certains métiers. "Quand une personne fait de la soudure, elle ne peut pas travailler à proximité de quelqu'un qui fait de la peinture avec des solvants. Pour autant, dans la vie courante, tous deux obtiennent un permis de travail. Ces situations dangereuses sont plus courantes qu'on le pense", explique Sylvain Rispal. Qui entend ainsi limiter les risques. Et travaille par ailleurs, avec des experts en biomécanique, à faire évoluer l'ergonomie de ses semelles pour obtenir une version plus légère, confortable et miniaturisée.