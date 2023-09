La stratégie d'Agilenville pour développer la cyclo-logistique dans le Sud-Est de la France

Représentant 68% des émissions de gaz à effet de serre en France, les villes constituent un terreau propice aux politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Terreau qui devait notamment donner lieu à la mise en place de 45 zones à faibles émissions, zones à l'intérieur desquelles les véhicules les plus polluants devaient progressivement être bannis. Ouvrant un marché significatif aux acteurs de la logistique à vélo.

Sauf que la mesure, imposée par l'État, n'a jamais vraiment été digérée. En cause, notamment, les injustices sociales qu'elle générait : les ménages les plus modestes n'ayant pas la possibilité d'investir dans un véhicule électrique, même avec des aides de plusieurs milliers d'euros.

Finalement, seules cinq villes - les plus polluées - seront concernées, à savoir Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen. Pour Agilenville, premier acteur de la cyclo-logistique à Marseille, ce recul est évidemment un peu décevant. Mais son fondateur, Michaël Mahut, de nuancer : « Cela ne nous arrange évidemment pas mais nous n'avons pas attendu les ZFE pour nous développer. C'est le sens de l'Histoire que d'avoir moins de camions et de plus en plus de vélos en ville ».

Le sens de l'Histoire

Un sens de l'histoire que Michaël Mahut flaire dès 2018, alors qu'il travaille pour Carrefour. En charge de dossiers juridiques et financiers, il sent que la livraison de courses à domicile constitue un potentiel de développement important.

« Mais ce besoin était mal comblé car les camions partaient pour des tournées de trois heures, avec des créneaux clients très longs ». Et lui qui a envie d'avoir un impact environnemental et social songe à la livraison à vélo, moins polluante mais aussi plus agile et économique.

En septembre 2018, il quitte Carrefour à l'occasion d'un plan de départ volontaire. Deux mois plus tard, il crée Agilenville, recrute quatre livreurs et réalise ses premières livraisons. Des livraisons de courses pour des clients qu'il connaît bien : des franchisés Carrefour.

Pari marseillais



Se lancer dans la cyclo-logistique à Marseille, peu avaient osé le faire jusqu'alors. « Beaucoup d'acteurs ne voulaient pas s'installer ici à cause du manque d'infrastructures cyclables et de la topographie », la ville étant composée de nombreuses descentes et montées, parfois abruptes. « On nous disait aussi qu'il était plus difficile de recruter ici, de fidéliser des équipes ».

D'où le choix de recruter en CDI et de se tourner vers les structures de l'insertion. « Nous avons la chance d'être dans un métier qui demande davantage de savoir-être que de savoir-faire ». Aujourd'hui, la moitié de ses effectifs sont issus de telles structures, dont beaucoup de primo-arrivants. « Notre équipe compte quinze nationalités différentes ». Et le pari s'avère plutôt gagnant puisque le taux de rotation des équipes est de 40 % sur un an, contre 80 % dans le secteur du transport en général. « Quand on va chercher des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, plus on leur donne leur chance - en mettant en place des outils de fidélisation comme la semaine de quatre jours ou un management de proximité - plus ils nous le rendent ».

Quant aux infrastructures cyclables, « les choses évoluent lentement. Marseille reste la pire ville cyclable en France. Mais nous nous sommes adaptés ». Plutôt que des triporteurs qui permettent de porter davantage de charges à condition de disposer de pistes cyclables, les livreurs d'Agilenville sillonnent Marseille au moyen de biporteurs, plus aptes à se faufiler entre les voitures.

Plus qu'un livreur, un acteur de la cyclo-logistique

Adaptée à son territoire de naissance, Agilenville tient aussi à se distinguer des services de livraisons assurées par des autoentrepreneurs au service de plateformes internationales. « Nous nous sommes spécialisés dans les livraisons pondéreuses ». Pas de livraisons en sac à dos mais des vélos équipés pour le port de charges lourdes jusqu'à 100 kg. « Livrer des repas pour une course payée 3 euros, c'est impossible lorsqu'on paie des salaires ».

Une stratégie qui se décline autour de quatre marchés. Tout d'abord, la livraison de courses alimentaires (70 % du chiffre d'affaires), pour des clients comme Carrefour, Biocoop, Bio c'est bon, les magasins Boulanger... Ensuite, le marché inter-professionnels, avec la livraisons de produits frais entre commerçants et/ou artisans, par exemple un pâtissier qui livre un restaurant. S'y ajoute la livraison du premier kilomètre : « on s'occupe des flux sortants, par exemple des déchets des commerçants, des invendus que l'on récupère et que l'on massifie en un seul point où un camion viendra les collecter » ; preuve, assure l'entrepreneur, de la complémentarité entre camions et vélos.

Enfin, et c'est tout récent, Agileville s'attelle à « remonter d'un cran la chaîne logistique » grâce à l'installation d'un « hub » situé stratégiquement à la croisée de la ZFE marseillaise et du reste de la région. « Ce hub nous permet de récupérer des stocks, de préparer des commandes à livrer à vélo... ». Il sert notamment au traiteur Metsens, situé dans la commune voisine d'Allauch, de déposer ses plats la veille afin que ceux-ci soient répartis à bon port par la flotte de livreurs à vélos le jour-J.

Des hubs pour donner plus de place aux vélos-cargos

Les hubs, Agilenville y croit beaucoup. Y compris dans leur vision miniaturisée, en réponse au manque de foncier. « Nous avons répondu à un appel à projet de la Région Sud et de l'Ademe afin de reproduire une expérimentation menée à Paris ». Le principe : installer sur une place de parking un micro-hub - sorte de petite cabane ajourée - dans lequel les entreprises pourraient regrouper leurs déchets, consignes en verre usagées ou encore les biodéchets que la loi les obligera à trier dès janvier 2024.

En fluidifiant la logistique en ville, en créant des relais entre vélos et camions, ces hubs pourraient contribuer à l'essor de la logistique à vélo dont la marge de manœuvre demeure très importante. Selon une étude de l'Université de Westminster, « on estime que 50 à 70 % des livraisons de marchandises en ville pourraient être faites à vélo. Pour le moment, on ne doit représenter que 0,1 % de ce marché ».

Un potentiel que l'entreprise - dont le chiffre d'affaires s'élève à 2,5 millions d'euros en 2022 - entend exploiter à Marseille mais aussi à Lyon, Nice et Toulon où elle est présente, avec un total de 70 salariés dont environ 60 livreurs. Pour cela, elle mise sur une croissance fondée sur le bouche à oreille et les diverses incitations et contraintes mises en place par les pouvoirs publics. Une croissance « raisonnée » qui se passe de levées de fonds car Agilenville tient à « choisir [ses] clients ». « Notre ADN est d'être le partenaire logistique du commerce physique et local ». Ce qui exclut des noms comme Shein ou Amazon qui rappelle l'entrepreneur, « à chaque emploi créé, en détruit trois par ailleurs ». Et tant pis pour les perspectives de croissance accélérée que cela offrirait. L'impact d'abord. Le profit à son service.