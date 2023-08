Avec la reprise de Merveilles du Monde, Krokola s'ouvre de nouvelles perspectives

C'est ce qu'on appelle créer le buzz. En décembre 2022, Amélie Coulombe, co-fondatrice de l'entreprise Krokola fait une annonce sur les réseaux sociaux : la marque culte des années 1980-1990, Merveilles du Monde, est de retour. Les commentaires affluent. Les partages s'enchaînent. Des témoignages esprit Madeleine de Proust. On se rappelle ses animaux à croquer, le bord du carreau puis l'animal en relief pour la fin. On déterre une collection de cartes de ses archives familiales. On partage son envie de transmettre à ses enfants ce plaisir d'un autre temps...

Lancée il y a une quarantaine d'années par Nestlé, la marque avait été abandonnée en 2006, au grand désespoir de ses consommateurs. « Merveilles du Monde bénéficie encore d'une forte notoriété », observe Amélie Coulombe, « 30 % des personnes interrogées disent la connaître. Et on monte à 57 % chez les plus de 45 ans ».

Pour voir si la nostalgie peut se traduire en actes d'achat, la jeune entreprise lance début 2023 une campagne de préventes. Elle espère vendre 200 tablettes. Elle en réalise plus de 49.000. S'ensuivent de nombreux relais dans la presse et un succès immédiat en grande distribution, dès son lancement en mars. De sorte que l'entreprise se retrouve très vite en rupture.

Initier les jeunes papilles au bon chocolat

Ce coup, voilà deux ans que Krokola le préparait.

Fondée en 2021, la PME marseillaise s'est fait connaître pour ses tablettes de chocolat bio à la liste d'ingrédients courte, bannissant arômes, colorants et autre lécithine de soja. Son leitmotiv : initier les enfants au bon chocolat et les sensibiliser à la préservation de l'environnement. Elle s'appuie pour cela sur un univers de marque mettant en avant les écosystèmes naturels avec, par exemple, la présence de jeux sur le carton d'emballage des tablettes.

Pour mener à bien sa mission et proposer des produits alimentaires de qualité au plus grand nombre, la marque fait le pari de l'accessibilité et s'adresse à la grande distribution. Un marché dans lequel les chocolats pour enfants sont souvent gras, trop sucrés et comprennent des additifs qui peuvent effrayer les parents.

D'abord lancée en exclusivité chez Monoprix, Krokola rejoint les rayons d'Intermarché, Auchan, SuperU Casino ou encore Franprix. « Nous avons à peu près 2.000 points de vente, plutôt des supermarchés et des hypermarchés ». Ce déploiement lui permet de réduire le prix de ses produits, passant de 3,99 euros la tablette à 2,99 euros.

Et si le label Agriculture biologique que revendique Krokola est globalement en souffrance, la PME tire profit de ses engagements en matière de naturalité et de production locale - les tablettes Krokola sont fabriquées dans un atelier près d'Avignon, dans le Vaucluse -, très porteurs.

Merveilles du Monde version 2023

C'est en parallèle de ce développement qu'Amélie Coulombe et son associé Alexandre Kanar apprennent que la marque Merveilles du Monde est en vente. « La marque avait été rachetée à Nestlé par une société spécialisée dans le rachat de marques historiques. Un appel d'offre a été lancé, auquel nous avons voulu répondre car nous avons connu cette marque lorsque nous étions enfants et nous trouvions qu'il y avait beaucoup d'affinités avec les valeurs de Krokola ». Affinités que les deux dirigeants ont envie de renforcer en rendant la marque Merveilles du Monde plus « responsable ». D'où le recours à du chocolat issu du commerce équitable, une carte à collectionner conçue par l'éditeur de jeux engagé pour la biodiversité, Bioviva, ou encore la promesse de reverser 1 % du chiffre d'affaires à des associations de protection de la nature. Des engagements qui permettent à la jeune entreprise marseillaise de remporter le projet.

« Il nous a ensuite fallu deux ans pour remettre sur pied la marque, en travaillant avec toute sa communauté de fans. Ils nous ont aidé à recréer la recette originale, le packaging, les cartes... ».

Un accélérateur de croissance

Trois mois après son lancement en grande distribution, la marque Merveilles du Monde, est distribuée dans 3.000 points de vente et pèse déjà 70 % du chiffres d'affaires de la PME, chiffre devant atteindre au total 3 millions d'euros en 2023.

De quoi donner un considérable coup d'accélérateur à l'entreprise, qui compte désormais 12 salariés dont 8 commerciaux sur le terrain, et qui souhaite se structurer pour amplifier son développement.

Un développement qui passera notamment par l'enrichissement de chacune de ses deux marques. « Pour Krokola, nous voulons développer des produits saisonniers pour Noël et Pâques ». Avec notamment un calendrier de l'Avent. L'entreprise est aussi friande d'opérations ponctuelles permettant de lui donner de la visibilité. « Nous avons par exemple eu un partenariat avec Air France qui a permis à nos chocolats d'être proposés pendant quatre mois dans tous les plateaux repas pour enfants ».

Quant à Merveilles du Monde, l'entreprise voit un potentiel du côté du e-commerce. « Nous allons sortir un site dédié au mois de septembre. Cela nous permettra d'être accessibles au plus grand nombre et de proposer des produits un peu différenciants. Nous avons par exemple prévu un coffret de Noël avec nos tablettes et un thé vert à la noisette ».

Côté organisation, des synergies doivent évidemment se mettre en branle entre les deux marques. Deux marques qui touchent des publics complémentaires et qui se rejoignent en plusieurs points : « une expérience globale autour du produit, la volonté de permettre au plus grand nombre de se régaler de façon responsable, la sensibilisation des nouvelles générations à la préservation de la biodiversité...» Un sujet de loisir à l'époque Merveilles du Monde façon Nestlé. Particulièrement d'actualité aujourd'hui.