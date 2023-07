« Nous voulons permettre au consommateur de tirer le meilleur parti de ses données » (Julien Mas, Datintek)

Annoncée depuis plusieurs mois, la fin des cookies-tiers devra se concrétiser en 2024, date butoir que s'est donné Google, dernier navigateur à les avoir laissés en place. Ces petits fichiers collectés par les navigateurs permettaient aux acteurs du marketing de mieux comprendre les comportements de navigation et d'achat des consommateurs, ce qui leur permettait de mettre en œuvre une communication plus ciblée.

Critiqués pour leur caractère intrusif, pas suffisamment respectueux de la vie privée, ces cookies « traqueurs » doivent laisser la place à de nouvelles méthodes de suivi des utilisateurs. C'est là que se positionne Datintek, entreprise créée en 2019 à Marseille.

Valoriser les données transactionnelles des consommateurs

Avec son application Gold Circle, elle veut inciter les consommateurs à lui confier leurs données transactionnelles (tickets de caisse de plus en plus dématérialisés, relevés bancaires) afin de les valoriser auprès des marques. L'idée : « permettre au consommateur de tirer le meilleur parti possible de ses données, avec des avantages, des offres promotionnelles, des conseils pour une consommation qui corresponde à ses valeurs... ». Une sorte de « marketing ultra-personnalisé, basé sur ses achats du quotidien dans les différents réseaux de distribution qu'il fréquente ».

Après quatre années de recherche et développement, la solution a pu être mise en œuvre en 2023 dans le cadre d'un premier grand partenariat média. En l'occurrence avec Prisma medias, et plus particulièrement le titre Femme Actuelle à travers son service « Les Bonnes affaires ». « C'est donc Femme Actuelle qui portera le service. L'utilisateur pourra faire la portabilité de ses tickets de caisse chez de grandes enseignes de la grande distribution alimentaire ou des cosmétiques. Il aura ensuite la possibilité de récupérer des avantages promotionnels dans le catalogue mis à disposition par Gold Circle ».

S'appuyer sur de grandes marques pour monter en puissance

Quant aux marques auprès de qui Datintek valorise les données, de grands noms des cosmétiques, comme L'Oréal, et de l'agroalimentaire comme Danone ou Pernod Ricard, la marque de spiritueux ayant été l'un des tous premiers à avoir fait confiance à la jeune pousse marseillaise.

Quid des petits commerçants ? « Nous avons choisi de démarrer par les grandes marques et grands réseaux de distribution pour capter le public le plus large avec moins d'efforts et maximiser les avantages, de même que les données collectées et agrégées. Puis pourquoi pas de plus petites entreprises ensuite ».

Pour se développer, la startup prévoit de nouer davantage de partenariats avec des médias. À commencer par les nombreux titres du groupe Prisma. Une levée est aussi prévue, après une première qui a permis de collecter 1,3 million d'euros. Cette fois, l'objectif est de 3 millions d'euros, destinés à accélérer à grande échelle, en France comme à l'international.

