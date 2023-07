Avec l'acquisition de Solution F, GCK se conforte dans la décarbonation des transports

Solution F retrouve une seconde jeunesse. Passé dans le giron du groupe Green Corp Konnection (GCK) en juillet 2022, le motoriste provençal, basé à Venelles, s'apprête à changer d'échelle, porté par la mise sur le marché en 2024 de la solution de rétrofit Twin-E. Celle-ci laisse augurer « des phases de croissance importantes », dixit Éric Boudot, président de la holding industrielle savoyarde, spécialisée dans la décarbonation des transports, notamment grâce à l'hydrogène. Laquelle a centré son activité « moteur » en région Sud, s'appuyant sur la réputation et le savoir-faire de la PMI née en 1985 dans les systèmes de propulsion et la fabrication de moteurs pour l'automobile et l'aéronautique.

Le rétrofit pour tous

Il faut dire que Twin-E répond aux enjeux de décarbonation des villes, notamment des centres-villes, et de la réglementation ZFE (Zones à faibles émissions). Présentée début juin au ministre de l'Industrie Roland Lescure, cette solution technologique permet de transformer presque n'importe quel véhicule thermique léger en hybride rechargeable, de manière simple et rapide. Brevetée, cette innovation dormait dans les cartons de Solution F depuis une dizaine d'années, faute d'avoir trouvé son marché. La prise de conscience écologique a depuis fait son œuvre et le dossier a été remis au goût du jour, du software à la mécanique, jusqu'au cadre réglementaire pour homologuer le dispositif et disposer d'aides financières, sur le modèle du bonus écologique, dont les montants restent à arbitrer.

Face à ces perspectives, « un programme d'investissement de plusieurs millions d'euros a été lancé pour soutenir les trois familles de moteurs que Solution F maîtrise : l'électrique, le thermique avec une orientation vers l'hydrogène et la solution Twin-E qui propulse le groupe pour la première fois sur le segment BtoC », précise le président de GCK. L'idée : produire en interne au départ, avant « de monter en volume en se faisant accompagner par des grands équipementiers, avec lesquels des discussions sont déjà en cours ». L'entreprise, qui a déjà quasi doublé son effectif en un an, pourrait compter rapidement sur zone jusqu'à une centaine de collaborateurs.

Une approche à 360°

« Nous sommes agnostiques, reprend Éric Boudot. Nous sommes de ceux qui pensons que la mobilité de demain ne sera pas tout électrique, mais qu'à chaque usage correspondra une technologie ». D'où l'expertise « à 360° » que le groupe GCK développe sur le sujet de la décarbonation des transports. Solution F fait en effet partie d'un ensemble fondé en 2020 de 10 sociétés industrielles qui réunit à ce jour 280 personnes pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Réparti en trois pôles, GCK maîtrise ainsi toute la chaîne de valeur. De l'équipement avec la branche Technologie & Industrie, regroupant des sociétés consacrées au développement de solutions innovantes (batterie lithium-ion, moteur électrique, moteur à combustion hydrogène, pile à combustible...) à l'usage, via le pôle Mobilité et son positionnement dans le rétrofit électrique et hydrogène des véhicules (voitures, bateaux, autocars, bus, camions, dameuses, bennes à ordures ménagères, engins de chantier). Le troisième département est concentré sur l'alimentation en énergie verte à travers le développement de stations-services (électrique et hydrogène) temporaires. Trois axes qui connaissent, selon le dirigeant, une forte dynamique, à tel point que celui-ci entend « frôler les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin du prochain exercice. » L'ouverture du capital de la holding GCK, en février 2023, à Aminvest, le véhicule d'accompagnement d'Amaury Mulliez autour des Mobilités d'avenir, l'Environnement, l'Education et les Technologies (MEET) n'y sera sans doute pas étranger.