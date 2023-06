« L’Europe n’est pas seulement à Bruxelles, elle est partout dans les territoires » (Sandrine Gaudin)

L'Europe a clairement été au centre des enjeux lors de la crise sanitaire. Une période qui a bouleversé ce qui était connu mais qui a aussi mis un peu plus le focus sur le rôle de l'Union européenne. L'Europe, considérée souvent comme une institution abstraite, mais qui pourtant, dit Sandrine Gaudin, accompagne l'économie et ses transformations, notamment via des subventions qui « aident les Etats pour réussir les transitions, numérique, écologique et énergétique ». C'est « 800 milliards d'euros pour les 27 membres qui viennent s'ajouter aux budgets traditionnels ».

Une Europe qui soutient également l'innovation, ce nerf de la guerre pour faire la différence en termes de compétitivité, via entre autres, le programme assez connu dénommé Horizon Europe doté de 100 milliards sur 7 ans, « ouvert aux chercheurs, aux universités, aux entreprises qui peuvent répondre aux appels d'offres ». Sans omettre le Plan de relance mis en place dès 2020.

L'Europe, proche des entreprises via l'intermédiation

Sandrine Gaudin qui estime que l'on n'est pas souvent juste avec l'institution européenne. « Il faut arrêter de dénigrer l'Europe. L'Europe possède des forces et outils de financement massifs ». Des outils dont « l'enjeu majeur est de les rendre concrets ». Comprendre auprès des PME prioritairement, les grandes entreprises et ETI étant pour la plupart d'entre elles structurées en interne pour le faire, possédant même, pour certaines, des bureaux à Bruxelles. L'enjeu se situe donc bien du côté de ces petites et moyennes entreprises, parfois proches de la taille intermédiaire, ou très versée vers l'innovation, et qui se trouve démunie dès qu'il faut aller chercher le financement européen. Or, appuie Sandrine Gaudin, les financements sont aussi à aller chercher en proximité, auprès d'acteurs que ces PME connaissent bien, tels la Banque des territoires, Bpifrance ou l'ADIE aussi pour ce qui concerne le micro-financement. « La Banque européenne d'investissement produit des prêts intermédiés auprès d'organismes que les PME connaissent bien, qui sont proches d'elles. Il ne faut pas oublier non plus les forces données aux Régions. Les entreprises doivent oser frapper aux portes. L'Europe fait transiter ses aides financières par des canaux nationaux. Des aides qui ne sont pas quelque part à Bruxelles mais qui sont disponibles au cœur du territoire. L'Europe est plus proche qu'on ne le pense ».

La naïveté, c'était avant

Si les aides ont vocation a accompagné les mutations, il n'en reste pas moins que l'Europe est souvent montrée du doigt pour ce qui concerne la réglementation, pas toujours en adéquation avec les besoins et les réalités terrain. Ce que reconnaît Sandrine Gaudin. « Au-delà du prêt, il y a le cadre dans lequel se place l'Europe. Nous avons eu parfois des règles trop restrictives, qui étouffaient l'innovation. Face à la concurrence des Etats-Unis et de la Chine, nous sommes sortis de la naïveté. La réglementation forte était une façon d'être vertueux entre nous. Mais la crise sanitaire a bousculé l'ADN économique de l'Union européenne. Puis la guerre en Ukraine a révélé d'autres fragilités. Les règles sur les aides d'Etat ont donc été assouplies mais un certain cadre demeure et c'est un cadre nécessaire afin d'éviter les distorsions entre les membres ».

Modèle équilibré

L'Europe qui a poussé, via le Plan dédié, à la réindustrialisation, essentielle « pour sortir de la dépendance, pour que l'Europe conserve un certain leadership, sur un modèle équilibré avec de la justice sociale », insiste encore Sandrine Gaudin qui rappelle que le rôle des représentations locales telles la Maison de l'Europe ou le Centre Europe Direct. Mais comment continuer à soutenir des filières, dans un temps plus long, après un soutien post-crise ? « Avant la crise sanitaire nous n'avions pas conscience que nous étions fragiles. Les filières spatiale et aéronautique nécessitent des métaux rares et la guerre en Ukraine a révélé notre fragilité. Le travail en filière oblige à tout voir, de l'amont à l'aval ».

L'Europe qui doit savoir agir aussi parfois là où on ne l'attend pas forcément - comme sur le vaccin lors de la crise sanitaire - mais dès lors que le secteur concerné « a besoin d'impulsion », comme sur le sujet des batteries électriques ou des semi-conducteurs. Savoir sortir de la zone de confort, des habitudes, en quelque sorte, lorsque la situation l'impose soutient Sandrine Gaudin. « Nécessité fait loi ».