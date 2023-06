Le fabricant d’étiquettes Inessens conforte ses ambitions en investissant dans une nouvelle usine à Grasse

La croissance d'Inessens passe par Grasse. Le spécialiste de l'étiquette premium, leader sur le marché du vin et des spiritueux, dont le siège est basé à Montréal de l'Aude, près de Carcassonne, vient de mettre la main sur un terrain de 14.000 m² situé sur le territoire de la capitale mondiale du parfum. L'acte d'achat a été signé début mai. L'objectif : regrouper au sein d'une même usine d'ici à 2025 les activités des entreprises azuréennes Etiquettes de Provence et Sud Graphic. La première, sise à Vallauris depuis 1985, est spécialisée dans l'impression d'étiquettes adhésives dédiées principalement aux marchés du vin et de la cosmétique. La seconde, grassoise depuis 1979, s'intéresse à la communication olfactive et plus particulièrement aux étuis à parfums. Toutes deux ont été acquises par Inessens en 2019 lors d'une série de quatre opérations de croissance externe financées sur fonds propres qui visait à diversifier l'activité de l'imprimeur où le segment viticole domine et la faire monter en gamme. Désormais, il s'agit de consolider ce nouveau positionnement à travers un investissement estimé entre 10 et 12 millions d'euros sur deux ans.

Synergies et convergences

"Lorsque nous réalisons une acquisition, ce n'est jamais pour faire ce que l'on fait déjà. Nous sommes toujours dans une recherche de convergences et de synergies, qu'elles soient industrielles ou au service de nos clients", explique Eric Groshens, président d'Inessens. Fondé en 1996, l'imprimeur languedocien, spécialisé dans les étiquettes sèches pour le segment viticole, s'est en effet développé progressivement en agrégeant autour de lui, à partir des années 2000 et via des opérations de croissance externe, des compétences, outils technologiques ou marchés complémentaires.

Au total, neuf imprimeries composent aujourd'hui son offre premium, laquelle sert un portefeuille de 3.000 clients dans les domaines du vin, du spirit, de l'agroalimentaire, des cosmétiques et du parfum. Parmi eux, des grands noms comme "les quatre lettres de LVMH, la marque Andros ou encore la famille Perrin, propriétaire de très beaux domaines viticoles" qui représentent "un savoir-faire à la française, pour lequel nous devons être à la hauteur". Le groupe, dont les actionnaires sont tous cadres salariés ou dirigeants des entreprises qui le composent, emploie 280 collaborateurs pour 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 5% sont générés à l'international.

Premiumisation de l'étiquette

"Notre objectif, reprend le dirigeant, est de franchir en 2026 le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires". Et ce, par un savant mélange de croissances externes et organiques, ainsi que par les biais de la montée en gamme et de l'innovation. "Au cours de ces 20 dernières années, il y a eu une premiumisation de l'étiquette, dans sa forme, sa technique d'impression, sa sensibilité de matière, de volume, de contraste. Nous y avons contribué et y contribuons toujours en cherchant dans nos co-créations avec les clients à repousser les limites du possible et inventer l'étiquette de demain".

Eco-conception et RSE

Celle-ci, si l'on se réfère aux besoins clients identifiés par Inessens, peut être complexe, avec des jeux de transparence, de superposition, de dorure. Elle se veut aussi éco-conçue, utilisant des encres à base de pigments naturels, du papier plus écologique ou encore une colle lavable permettant le réemploi des supports. Cette co-construction responsable est présentée comme la première des démarches RSE du groupe, labellisé ISO 26.000, fortement engagé dans le volet environnemental, mais pas seulement. "La question RSE est bien plus globale, il s'agit de créer les conditions du durable à tout niveau, celui des parties prenantes, celui des produits, celui du territoire". En témoigne le projet grassois. Sur les 14.000 m² acquis, 4.000 m² seront consacrés à l'agriculture et cédés via "un bail gratuit" à un floriculteur. "Nous tenions absolument à être à Grasse, pour son savoir-faire, son histoire, son image. De ce fait, nous avons cette obligation territoriale d'accompagner le développement du territoire et de la culture locale." Une approche de croissance réciproque, en somme.