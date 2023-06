Les ambitions de Scalian dans le Sud

Rénovation d'un porte-avions, soutien de l'organisation de la supply chain pour la création d'avions et d'hélicoptères, intégration des contraintes environnementales dans un programme industriel ou encore le développement de solutions informatiques... « Notre positionnement est clairement sur les industries de complexité et l'industrie critique », décrit Nicolas Viala, directeur de la division performance des opérations et de l'établissement marseillais de Scalian. Pour le groupe de conseil et ingénierie, ses secteurs de prédilections sont l'aéronautique, le nucléaire, la défense ou même parfois du tertiaire avec le milieu bancaire par exemple.

Un panel qui signifie que les clients sont la plupart du temps des grands comptes. Pour des raisons de confidentialité, Nicolas Viala ne donne pas de nom précis. Mais la reprise des activités aéronautiques ou spatiales après le Covid ainsi que les objectifs de réindustrialisation soutenus par les pouvoirs publics nourrissent les ambitions de Scalian. « Nous avons la chance d'être sur des sujets qui sont porteurs, y compris en termes de métiers avec le digital et les thématiques de développement durable. Pour ce qui est des secteurs d'activités, nous sommes beaucoup sollicités par des acteurs du nucléaire et le développement de nouvelles filières ainsi la transformation de bassins industriels sont des opportunités pour nous », ajoute le dirigeant.

Autre levier de croissance, celui d'acquérir des sociétés pour toucher de nouveaux marchés. Cela a notamment été le cas en début d'année avec le rachat de HR Team. « Ils sont très complémentaires car plutôt sur le tertiaire, contre l'industriel pour nous, ce qui nous permet de récupérer une dizaine de clients », explique Nicolas Viala. Des opérations qui pourraient se renouveler dans les années à venir « possiblement sur des nouveaux secteurs comme la pharma ou l'industrie de procédé » mais aussi sur des domaines que couvre déjà Scalian pour monter en compétence.

400 postes à pourvoir dans le Sud

Des axes de développement qui doivent permettre d'atteindre l'important objectif de tripler le chiffre d'affaires d'ici 2028, pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Pour y parvenir, le groupe va en outre changer de main prochainement. La société d'investissement française Wendel a annoncé en avril être en négociations exclusives pour acquérir le groupe dont le siège social est basé à Toulouse mais dont la propriétaire depuis 2019 est le fonds belge Cobepa.

Dans le triplement espéré de la taille de la société, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aura une part importante à jouer. « En 10 ans, l'agence a connu une croissance soutenue dans la lignée du groupe », note Nicolas Viala qui souligne un nombre de salariés presque multiplié par dix sur la même période. Aujourd'hui, le territoire représente « environ 20 % » de l'activité nationale de Scalian. En termes d'emploi, sur les 3500 personnes que compte l'entreprise dans l'Hexagone, 600 sont répartis entre Marseille, Gémenos, Vitrolles, Marignane, Ollioules et une centaine de plus à Sophia-Antipolis. Des effectifs qui doivent encore augmenter, puisque 400 postes sont toujours à pourvoir. « Comme dans beaucoup de secteurs, il est difficile de recruter », reconnaît Nicolas Viala. Un autre défi à relever pour pousuivre sa croissance.