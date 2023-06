« Contribuer à faire émerger l'innovation dans la région ». Tel est le mantra de Rise Partners, comme l'explique son président et cofondateur Jonathan Laroussinie. La cible de ce cabinet : les entreprises en hypercroissance, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaire croît d'au moins 40 %, plusieurs années de suite. Or l'innovation - que celle-ci porte sur les produits, sur des process ou sur des modèles économiques- est généralement la source de cette hypercroissance. Car « innovation rime souvent avec pénétration du marché importante et rapide ».

Au départ, c'est sur le berceau des Alpes-Maritime que se penche Rise Partners. Nice, Sophia Antipolis, Grasse, Cannes ... Un territoire où l'on trouve « un noyau technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle et des telecoms ».

Technopole de l'Arbois : le choix de l'impact

Puis les urgences écologiques étant de plus en plus prégnantes, la grille de lecture des investisseurs évolue. « Les financeurs sont de plus en plus regardants vis-à-vis de critères comme l'impact social, environnemental, la durabilité ». De sorte que désormais, « ces notions sont stratégiques pour les entreprises, les startups et toute l'économie de façon générale ».

Or en région Sud, difficile de s'intéresser à ces enjeux sans observer de près à ce qu'il se passe au sein du Technopole de l'Arbois, spécialisé dans les cleantech, ces technologies censées décarboner nos économies et réduire l'impact de l'activité humain sur les écosystèmes naturels. « Le Technopole de l'Arbois est un véritable épicentre de l'innovation dans ces domaines-là, que ce soit dans l'énergie, dans le social ... Il y a un foisonnement d'innovation et de recherche qui est impressionnant ».

Un foisonnement qui motive l'implantation de Rise Partners au sein même de ce technopole. Avec pour ambition de soutenir le développement de ses entreprises et d'y créer de l'emploi. Voire, si possible, de l'hypercroissance.

Un territoire attractif ... mais dont le dynamisme économique demeure méconnu

Désormais présent de part et d'autre de la région, le cabinet entend porter la voix d'un territoire « extrêmement attractif par sa richesse universitaire et son dynamisme économique ». S'y ajoute une industrie innovante, qui n'a sur ce point rien à envier aux startups. Et c'est cette innovation qui, de l'avis de Jonathan Laroussinie, pourra permettre l'industrialisation du territoire, enjeu fort de souveraineté et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mondiales.

Mais malgré ses nombreux atouts, il estime que le territoire « manque de visibilité », notamment concernant ses réussites entrepreneuriales. Une faille que le cabinet entend pallier. Y compris au travers de prochaines implantations. En France, mais aussi pourquoi pas à l'international.

