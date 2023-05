Spécialiste de l'engagement client, Skeepers mise sur un service complet et de proximité

« Votre avis nous intéresse ». Qui n'a pas déjà reçu ce mail de la part d'Avis vérifiés ? Née à Marseille, cette entreprise s'est imposée dans le domaine de la valorisation des avis clients, portée par le besoin des marques à jouer la carte de l'authenticité avec des avis jugés sincères et non fictifs. Un potentiel tel qu'en 2019, le fonds américain Providence Strategic Growth décide de racheter l'entreprise et de l'enrichir d'autres acquisitions. Le groupe Skeepers voit le jour. Gardant Marseille comme point d'ancrage.

En trois ans, sept entreprises sont ainsi acquises, permettant la mise au point d'une plateforme numérique (Saas) proposant un panel de six produits complémentaires. Celle-ci propose à des marques « de collecter, gérer et activer tous les contenus générés par leurs consommateurs », explique Marc Bonnamour, PDG du groupe. Des contenus tels que des avis - bien sûr - mais aussi des vidéos, des publications sur les réseaux sociaux, ou plus traditionnellement, les réponses à des enquêtes de satisfaction ... « Et au centre de tout cela, il y a une brique de valorisation des données qui permet d'identifier et comprendre les comportements grâce à l'intelligence artificielle et des algorithmes ». Le tout, avec pour enjeux d'accroître le taux de conversion et donc les ventes de ses clients.

Et cette offre s'enrichit des nouvelles tendances du marché. Parmi lesquelles l'essor du live shopping, sorte de téléachat 2.0, interactif puisque les consommateurs peuvent poser leurs questions en direct. Une pratique très développée en Asie et sur laquelle Skeepers se pose en leader européen, nouant notamment un partenariat avec Bouygues Telecom. Ce dernier a ainsi fait appel au groupe pour mettre au point une plateforme de live-shopping accessible directement à la télévision pour ses abonnés.

L'ancrage européen comme atout

Au gré de ses acquisitions qui lui ont permis de constituer une offre très complète, l'entreprise a pu quintupler son chiffre d'affaire sur trois ans. Et elle mise sur un autre argument différenciant : ses nombreuses implantations, européennes notamment. « Nous avons onze bureaux dont sept en France », explique le patron du groupe qui compte au total 450 salariés dont 150 au sein du siège marseillais. «Les concurrents qui proposent une offre aussi complète que la nôtre sont américains. Le fait d'être installé en Europe est un facteur clé du succès. Nous avons davantage de proximité géographique et culturelle avec nos clients ».

S'ajoutent à ces atouts plusieurs reconnaissances. L'entreprise fait ainsi partie du Next 120 et a reçu plusieurs prix valorisant sa plateforme. Une plateforme en constante évolution grâce aux 150 salariés qui se consacrent à la recherche et développement, à Marseille pour l'essentiel.

Parmi les sujets à l'étude : le shoppable content, ou « contenu achetable » littéralement. Il s'agit en fait de permettre à des clients d'acheter un produit en se contentant de cliquer sur une sorte de carrousel faisant défiler divers contenus de consommateurs à propos de ce produit : avis, photos, vidéos ...

O bjectif : 100 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2025

Grâce à sa croissance, le groupe a atteint la rentabilité économique qu'il espérait et se donne un nouveau défi : celui d'atteindre les 100 millions d'euros à l'horizon 2025. « Pour y arriver, nous misons sur notre croissance organique grâce à nos 8000 clients à qui nous voulons apporter de la valeur supplémentaire. Il faudra aussi en conquérir de nouveaux, dans les pays où nous sommes présents mais également là où nous ne sommes pas encore, avec un focus sur l'Europe ». Même si, précise l'entrepreneur, les affaires « marchent très bien aux États-Unis ». A noter que pour l'heure, l'export représente 40 % du chiffre d'affaires du groupe. Une part en augmentation.

Quid de la croissance externe qui a porté le groupe jusqu'alors ? « Nous arriverons à atteindre les 100 millions d'euros sans acquisition supplémentaire. Mais les acquisitions nous permettraient d'accélérer davantage encore ». Celles-ci pourraient ainsi permettre au groupe de compléter son offre. Mais aussi d'atteindre de nouveaux pays, tels que ceux du Benelux ou de l'Europe du Nord. « Nous avons quelques idées en tête ».