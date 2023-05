La Confiserie Florian se rétablit en douceurs

La Confiserie Florian est en convalescence. Malgré un chiffre d'affaires 2022 record, qui frôle 4 millions d'euros, le spécialiste des gourmandises à base de chocolat, d'agrumes et de fleurs fait le dos rond. Il faut dire que les années de crise sanitaire l'ont marqué. "Deux années difficiles", selon les dires de son PDG Frédéric Fuchs, durant lesquelles l'entreprise familiale née au Pont-du-Loup, près de Grasse, en 1921, et dont l'activité est intrinsèquement liée au tourisme, a perdu jusqu'à 80% de son chiffre d'affaires. Certes, le canal de vente internet a permis de sauver les meubles, passant de 10 à 30% des facturations totales de la confiserie, mais "nous avons dû réduire la voilure de façon assez considérable, réorganiser les visites avec moins de personnel et stopper les développements de nouvelles boutiques. C'est ainsi, en complément des aides accordées par l'Etat, que nous avons pu nous maintenir".

Incertitudes contextuelles

La crise désormais passée, ou presque, place aux leçons à tirer. La première d'entre elles : la prudence face à l'incertitude contextuelle. D'abord, parce que si les touristes sont revenus, certaines nationalités, notamment russe ou chinoise, même si ces derniers peuvent de nouveau voyager, restent absentes. Et ce, dans un contexte d'évolution d'offre touristique où "le monde autocariste n'est plus ce qu'il était", note le dirigeant. Qui s'attache donc à conquérir un public plus individuel. Et puis, "il y a l'inflation, le coût des matières premières qui flambent, les emprunts à rembourser et toutes ces grèves à répétition" qui jouent tant sur l'activité et les marges de l'entreprise que sur le portefeuille des français. Lesquels "consomment moins", assure-t-il, au regard d'une saison pasquale moins prolifique que les précédentes.

Biscuiterie aussi

Toutefois, la Confiserie Florian ne baisse pas les bras. Et s'il n'est plus question de démultiplier les points de ventes, stratégie lancée en 2015, la marque n'a pas dit son dernier mot. Dès 2021, elle lance en effet une nouvelle activité et transforme un atelier connexe à sa Boutique du chocolat du Pont-du-Loup en une biscuiterie où sont désormais réalisés pains d'épices, cakes et autres madeleines et meringues, toujours à base de fleurs et de fruits locaux, sa spécialité. "Il s'agit ici de développer une offre de première consommation, destinée à une clientèle plus locale qu'on cherche à fidéliser avec ces produits du goûter", avance le PDG. Lequel travaille, épaulé par une agence de communication, à la refonte de son packaging afin de lier les trois activités - chocolaterie, confiserie et biscuiterie - en une unité de gamme aux emballages éco-responsables.

Production agricole Florian

Autre évolution, l'émergence d'une production agricole Florian. Disposant de terres arables sur la commune de Mouans-Sartoux, l'entreprise vient de se lancer dans la culture, sur une surface de 450 m² dans un premier temps, de verveine, cédrat et bergamote. Des produits de niche comparé aux 2 tonnes d'oranges amères, 3 tonnes de mandarines et 1 tonne de citrons utilisées chaque année dans ses compositions, mais qui a le mérite "de permettre des économies d'échelle, de contrôler la production de A à Z et de réguler les livraisons en fonction des besoins". Autre point fort, l'image d'authenticité véhiculée, notamment sur les réseaux sociaux, tant en direction de la clientèle que des futurs collaborateurs. Car, comme beaucoup, la Confiserie Florian peine à recruter. Des saisonniers bien sûr, mais aussi des CDI responsables de boutique ou du service tourisme.