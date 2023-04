Wizishop met l’IA générative au service des e-commerçants

Avec l'explosion de ChatGPT, l'intelligence artificielle générative est devenue LE sujet de conversation du moment, provoquant autant d'inquiétude que d'enthousiasme. C'est selon. Au sein de Wizishop, le second sentiment l'emporte sur le premier. Logiquement. Il faut dire que l'entreprise originaire de Nice, spécialisée dans les solutions e-commerce en a fait le nouvel axe fort de sa stratégie de développement, elle qui s'était positionnée dès 2008 sur ce secteur alors émergent avec l'ambition de lever les freins techniques et financiers qui entravaient son développement. Ses armes : des plateformes clé-en-main et un business model basé sur la performance, auxquels s'ajoutent désormais l'IA et son extraordinaire faculté d'automatisation. La PME opère là un virage dans sa façon d'appréhender son activité, "une bascule" si l'on reprend les dires de Grégory Beyrouti, l'un de ses trois cofondateurs, qui lui ouvre de nouvelles perspectives.

Automatiser les tâches chronophages

L'IA made in Wizishop vise donc à faciliter, en automatisant, l'essentiel des tâches nécessaires à la création et à la gestion d'une boutique en ligne. Par exemple : la rédaction, très chronophage, des fiches-produits, mais aussi celle d'un blog, ou encore les actions liées au référencement naturel. Un modèle "développé et entraîné en interne, précise le dirigeant, qui génère du texte de qualité permettant de faire gagner un temps précieux à nos e-commerçants", lesquels constatent par ailleurs "un meilleur taux de conversion". Lancée en septembre 2022, la fonctionnalité aurait été adoptée par la moitié des 8.000 e-marchands utilisant la plateforme Wizishop, "bluffés par le résultat". L'étape suivante consiste, désormais, à travailler sur les images pour mieux mettre en valeur les produits.

L'affiliation comme porte d'entrée

L'IA made in Wizishop a également permis à l'entreprise d'élargir sa gamme de services avec la mise en place, fin janvier 2023, d'une nouvelle plateforme. Baptisée Evolup, elle permet de créer une boutique en ligne d'affiliation. "C'est l'échelle idéale pour ceux qui souhaitent défricher le secteur et se constituer un revenu complémentaire car nous sommes là sur un procédé d'intermédiation. La gestion du stock, des commandes et du SAV restent à la charge du fournisseur", détaille Grégory Beyrouti. L'intelligence artificielle intervient ici sur toutes les étapes de l'accompagnement, du choix de la niche produits au nom du site, à son slogan et aux descriptions associées. "Finalement, l'e-commerçant n'a plus qu'à promouvoir son site et apporter de la valeur à travers, par exemple, des tests produits", indique-t-il.

Avec Evolup, la société propose une porte d'entrée à la vente en ligne dans le but de susciter l'envie d'aller plus loin, et donc de se tourner vers les deux autres marques de l'entreprise, les plateformes Drop Easy, dédiée au drop shipping, et Wizishop destinés aux pure-players et aux commerçants traditionnels. "Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, et notamment l'IA, tout le monde peut s'aventurer dans l'e-commerce. Il n'y a plus de freins, pas même le manque de temps", avance le dirigeant. Lequel prévoit de construire des passerelles entre les trois plateformes et ainsi multiplier les forces et les canaux de vente.

L'international aussi

L'IA made in Wizishop a enfin facilité l'incursion de l'entreprise à l'international. "Nous sommes sur ce sujet à un tournant, reprend le dirigeant. Les fournisseurs comme Amazon n'ont pas de frontières, Evolup non plus, c'est pourquoi 50% de nos clients affiliation sont étrangers, en particulier américains. Quant aux e-commerçants Wizishop, 15% sont internationaux, en provenance de 35 pays différents". Disponibles en version anglaise depuis un peu plus d'un an, les plateformes Wizishop ont ainsi attaqué l'export de façon globale. L'entreprise envisage dorénavant de resserrer la focale en ciblant deux pays européens, l'Espagne et l'Italie.

"Nous avons des choses à apporter, un potentiel et une différenciation certaine grâce à l'IA", souligne Grégory Beyrouti. Et ce, sur un marché qui ces quinze dernières années s'est assaini, consolidé, sans toutefois permettre à un leader d'émerger. Un rôle que Wizishop se verrait bien assumer, un jour. Pour se faire, la PME s'engage dans une nouvelle levée de fonds. Après un premier tour de table de 300.000 euros conclu en 2013, elle espère cette année décupler la mise et vise un montant de 2 à 3 millions d'euros afin d'être mieux identifiée et de prendre position en France comme à l'international. En attendant, la PME, bénéficiaire, emploie une trentaine de personnes pour un chiffre d'affaires généré d'environ 3 millions d'euros. Elle vise une progression d'au moins 30% à la fin de l'exercice en cours.