« Dans le financement des startups aussi, la mixité est la vraie bonne réponse » dit Femmes Business Angels Sud

8% de femmes dirigeantes dans les entreprises passées par la phase levée de fonds, voilà le pourcentage qui résume peu ou prou la situation des femmes patronnes dans la tech. Mais une autre donnée est presque bien plus significative, celle de l'investissement potentiel porté par des femmes au niveau mondial, soit 3.200 milliards de dollars d'après une étude du cabinet Coleman Parkes Research reprise dans le Livre blanc réalisé par Femmes Business Angels. Comprendre que c'est la somme investie si les femmes se comportaient sur ce point comme les hommes. Car l'investissement féminin n'exprime pas - et de loin - son plein potentiel. C'est d'ailleurs bien cela qui est à l'origine de la création du réseau que pilote au niveau national Florence Richardson. Né en 2003, il réunit alors quelques femmes désireuses de promouvoir l'entreprenariat féminin, un sujet qui est alors loin d'être une priorité, mais qui est déjà une bataille.

Appétence au risque et valeur ajoutée

Vingt ans plus tard, il faut encore convaincre qu'un regard, une approche, une vision féminine est un plus dans le monde économique, que c'est une sensibilité différente, pas opposée mais complémentaire. Une évidence souvent sur le papier mais tellement plus difficile à concrétiser dans la réalité.

« L'objectif est de pousser les femmes à s'investir et à investir », résume Dominique Mucchielli, président du réseau en Provence Alpes Côte d'Azur. C'est aussi former aux métiers de l'investissement, car avoir été chef d'entreprise, avoir occupé des postes de direction, avoir un parcours dans la finance ne donne pas tous les codes pour savoir être un business angel averti. « Il faut apprendre à regarder les chiffres différemment. Un business plan, c'est une base. Mais ça ne fait pas tout ». Dans l'investissement aussi, une sorte de plafond de verre existe, les femmes s'interrogeant parfois sur la capacité à être performante, crédible. Si, souvent, on devient business angels quand on a cédé son entreprise, de plus en plus de jeunes profils rejoignent l'association. Des profils, par ailleurs, de façon générale, souvent ingénieures. Et comme on ne devient pas business angels averti simplement parce qu'on le décide, une formation est distillée à toute nouvelle adhérente, notamment sur comment valoriser une startup, sur les cryptomonnaies... sur ce qui relève « de processus complexes et évolutifs ». Les femmes ont, dit Dominique Mucchielli, « une approche du risque totalement différente » de celle des hommes. Ce qui n'évite pas les incidents de parcours, évidemment. « Il est arrivé à tout le monde de connaître des investissements qui ne se révèlent pas fructueux ». De l'erreur souvent, d'ailleurs, naît l'expérience.

Quand le droit prend (aussi) du temps

Devenir business angels est un rôle qui se démocratise, qui fait venir à Femmes Business Angels davantage de candidates, prêtes à endosser cette casquette supplémentaire, voire complémentaire. « De plus en plus de femmes viennent à nous, souvent après avoir cédé leur entreprise, désireuse de se consacrer au soutien d'autres femmes, d'apporter leur expérience, leur expertise. Ce sont souvent des ingénieures, beaucoup viennent aussi du secteur de la finance », avec aussi des profils plus jeunes que dans les réseaux de business angels masculins.

Et si les femmes ont une appétence au risque différente, elles sont aussi « moins égoïstes dans leur démarche, pensent collectif »... Et Dominique Mucchielli de rappeler que l'on revient de loin, que le droit du patrimoine n'est vraiment égalitaire en France que depuis 1985, soit vingt ans après l'autorisation des femmes à disposer d'un compte en banque en propre...

Obliger, jusqu'à quand ?

Des business angels qui sont très intéressées par la tech mais aussi par les filières qui concernent la santé, l'impact, l'éducation... L'importance d'investisseuses dans le monde économique est un vrai sujet de société, au-delà des secteurs qui sont considérés. Car cela crée une sorte de cercle vertueux, qui bénéficient à tous. D'ailleurs, la vraie question n'est pas tant la féminisation du business angelisme, c'est la mixité. Tout comme il relève de la mixité dans la gouvernance des entreprises. Un pourcentage le souligne particulièrement, celui issu de l'étude European Women in VC qui indique que 9,3% des capitaux levés par des entreprises technologiques ont été accordés à des équipes mixtes, quand seulement 1,8% a été fléché vers des entreprises pilotées par des équipes exclusivement féminines. La mixité est donc la bonne réponse. Mais là encore il faut pousser. C'est d'ailleurs le rôle de WinEquity, fonds créé en 2021 pour prendre une participation minoritaire dans les entreprises comptant au moins une femme dans l'équipe fondatrice. Imposer des critères, que ce soit par la loi ou autrement, semble donc être la meilleure façon d'aller vite. En parallèle, les mentalités évoluent. L'idéal serait, évidemment, que la contrainte législative ou normative ne soit plus une nécessité mais un lointain souvenir et que les critères soient le potentiel du projet, sa rentabilité, son impact... Et pas le sexe du dirigeant.