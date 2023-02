Prozon, l’Amazon des fournitures techniques qui contre le business-model des marketplaces

Rien ne prédestinait vraiment Gabriel Guiral à être dirigeant de startup. Certes, il fait ses premiers pas dans le codage à l'âge de 14 ans, apprenant sur le tas puisque, comme il le dit, « il faut apprendre à tomber du vélo » et surtout parce que, curieux, il aime apprendre, comprendre et critiquer. Assez logiquement, le voilà ensuite ingénieur. C'est pour acquérir son autonomie financière qu'l se lance dans la création de sites d'e-commerce. Un spectre large, allant de sites dédiés aux cigarettes électroniques, aux matelas, aux bijoux, aux sacs... et un, dédié aux panneaux de signalisation routière. Lequel rencontre un succès, aussi inattendu que réel dont Gabriel Guiral poursuit le suivi. Jusqu'à son départ outre-Atlantique où l'attend un poste de datascientist, à San Francisco, en VIE. Un poste dont il finit par se lasser. Retour en France et retour auprès de ce site spécial fourniture de panneaux de signalisation qui connaît une croissance constante. Après une entrée au capital, Gabriel Guiral en fait l'acquisition, en 2019. Et ainsi commence l'aventure Prozon.

Pas de stocks, mais de l'automatisation

La volonté initiale n'est pas forcément de croître plus vite. Durant une année, Gabriel Guiral va tout gérer, de la gestion client à la comptabilité. Trois embauches viennent le soulager l'année suivante, notamment pour ce qui concerne la gestion avec les fournisseurs. Un accompagnement par l'IRCE lui permet aussi de se poser. Car la question est, pourquoi ce site connaît-il une telle croissance ? « Je me suis rendu compte que le site était plébiscité car il repose sur un modèle différent de celui de nos concurrents », explique Gabriel Guiral. Là où le choix se fait soit entre un catalogue commercial soit en surfant sur un site tel Amazon ou Mano Mano, Prozon propose un produit par besoin, parfaitement décrit et avec un contenu exclusif, optimisé SEO. « Cela évite au professionnel de perdre du temps à faire le comparatif entre plusieurs produits et de ne savoir quel choix faire », ajoute Gabriel Guiral.

Arrivant en tête dans le référencement Google, Prozon duplique le modèle sur les enrobés à froid, le mobilier urbain... Finit par structurer l'offre en secteurs que sont l'industrie, les espaces verts, les espaces agricoles, l'aménagement ERP, l'événementiel et la construction. « Nous ne possédons aucun stock, les produits proviennent directement des fabricants, en revanche, nous automatisons au maximum afin d'apporter la plus grande notion de service ». Si elle présente près de 2.000 produits en catalogue, la startup compte référencer 25.000 produits en 2025. Une croissance sur ce point qui doit « nous rendre incontournables ». Développée en auto-financement, Prozon compte recruter une vingtaine de personnes en 2023 et émet l'objectif d'un effectif de 150 personnes à horizon 2025.

Le défi de la logistique... et de l'international

2023 est déjà présentée comme l'année où il va falloir aller plus vite sur la logistique. Car pour ce qui n'est pas fabriqué en France, il faut du stock. Ce sera via des entrepôts externalisés. Sur la feuille de route, l'export n'est pas absent, « nous envisageons d'ouvrir un pays d'ici 2014, mais il nous faut prioritairement consolider la France ». Une internationalisation qui se fera probablement en Europe, question de proximité. Prozon emploie 30 salariés - 50 personnes devraient constituer l'effectif d'ici fin 2023 - et réalise un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros. Un chiffre d'affaires qui pourrait atteindre plus de 200 millions d'euros à horizon 5 ans.