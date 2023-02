Croissance organique, croissance externe et cybersécurité : comment Saphelec s’ancre sur le marché des télécommunications BtoB

C'est discrètement que Saphelec construit sa croissance. Sans bruit, la PME dirigée par Hervé Mangot grandit, au rythme de ses différentes opérations de croissance externes, onze au cours des 5 dernières années. Le tout en nourrissant en parallèle sa croissance organique grâce aux offres spécifiques déployées pour sa cible - les PME et ETI - dont Simplyo, système de visioconférences nomades, né bien avant la crise et que celle-ci n'a fait que rendre encore plus pertinente, organisée désormais en filiale.

Après le MDM, la cybersécurité, nouvelle brique de services

Une stratégie qui porte donc la PME installée à Sophia-Antipolis, laquelle engrange en 2022, une croissance de 55%, portant le chiffre d'affaires à 28 millions d'euros.

Et une stratégie qu'elle compte continuer à dérouler en s'appuyant sur ses deux piliers, des offres qui répondent aux besoins entreprises moyennes et de taille intermédiaire, et des opérations de rachat qui lui permettent de prendre du poids dans un marché extrêmement concurrentiel où la question de la taille critique est majeure.

Assez logiquement, c'est vers la cybersécurité que Saphelec oriente sa dernière offre. Logique car la sécurisation des smartphones entraîne, de fait, une demande de sécurisation de l'ensemble des outils télécoms des entreprises. Ce qu'explique parfaitement Hervé Mangot, rappelant que déjà le Mobile Device Management (MDM) intégrait cette notion de sécurisation des terminaux. Pourquoi alors ne pas pousser plus loin ? « Le MDM c'était déjà le début de la cybersécurité, puisque l'on sécurisait le smartphone. Puis on nous a demandé de sécuriser aussi le PC, les tablettes... ». Disponible depuis le début 2023, ce service intègre préalablement un audit qui permet de détecter les failles, suivi de préconisations. Notamment avec un volet pédagogique, car on le sait bien, « les malwares sont souvent causés par une maladresse de la part des collaborateurs, pas toujours bien informés ». D'où des sessions de formation et de sensibilisations destinées à éduquer afin de limiter tout « clic » qui laisserait entrer le loup informatique dans la bergerie.

Croissance externe : où il est question de taille critique

Si le déploiement des services est un pilier fort de la stratégie de Saphelec parce qu'il permet de nourrir la croissance organique, la croissance externe est clairement le second pilier qui porte le développement de l'entreprise sophipolitaine. Si le rythme des acquisitions a été maintenu au cours des dernières années, portant à onze les rachats d'autres PME du secteur, Hervé Mangot ne cache pas sa volonté de poursuivre en ce sens. Pour rappel, le parisien Cyrtel avait intégré Saphelec fin 2021, puis MS'Com, originaire de la Drôme, quelques mois plus tard, en mars 2022. Pépite des télécommunications, Saphelec a intégré à son capital Sofipaca et Bpifrance en 2021. Hervé Mangot qui est convaincu d'une convergence IT-télécom qui se renforce, compte mener Saphelec en ce sens. Et c'est notamment sur les segments IT, télécom et cybersécurité que se feront les prochaines opérations de croissance externe. Saphelec, qui emploie 130 personnes, prévoit le recrutement d'une dizaine de profils dans les prochains mois.