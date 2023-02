Spécialise des compléments alimentaires naturels, Arkopharma change (encore) de président

Est-ce vraiment une surprise ? Peut-être pas. Car si le rachat d'Arkopharma par Dermapharm a été annoncé à la fin de l'été 2022, la cession n'est réellement effective que depuis ce mois de janvier 2023. Un « timing » qui pourrait expliquer le départ de la présidence d'Eric Panijel, arrivé en novembre 2020 aux manettes du spécialiste des compléments alimentaires naturels bio, basé à Carros.

Contactée par La Tribune, Arkopharma confirme le départ de son président et précise que c'est Dermpaharm Aktiengesellschaft, représenté par les membres de son conseil d'administration, le Docteur Hans-Georg Feldmeer, Karin Samusch, le Docteur Andreas Eberhorn, et Christof Dreibholz, qui assume désormais la présidence du groupe.

Stratégie : stop ou encore plus ?

Une annonce qui peut surprendre mais qui montre la volonté du groupe allemand de véritablement intégrer Arkppharma dans sa stratégie globale. Surtout qu'en étant devenu un spécialiste de la phytothérapie, l'ETI française apporte dans la corbeille de la mariée une brique complémentaire à Dermapharm, plutôt bien positionnée sur les produits pharmaceutiques.

Si Arkopharma précise que la stratégie impulsée par Eric Pinajel va être poursuivie, la question réside bien sur ce point : quelle orientation stratégique ?

Dans un entretien accordé à La Tribune en février 2021, soit il y un an, Eric Pinajel, arrivé avec un solide bagage en marketing - il est notamment passé par Procter & Gamble, les Laboratoires Vendôme et Johnson & Johnson - disait justement sa volonté de mettre l'accent sur la communication, sur l'innovation aussi et sur un ancrage européen. Car le marché est extrêmement concurrentiel et le recours à des compléments alimentaires boosté par les préoccupations autour de la prévention et de la santé, délaissant le segment minceur.

« Le sujet de fond, c'est d'accélérer la croissance des ventes en France et à l'international, toutefois nous avons un savoir-faire unique, probablement la meilleure expertise en compléments alimentaires naturels d'Europe, qui n'est pas suffisamment mis en avant. Il convient de le valoriser davantage en ajoutant un peu plus de marketing », détaillait Eric Pinajel, annonçant le lancement de pas moins de 20 produits dans l'année et mentionnait le fait de détenir son propre outil de production comme un atout offrant une agilité en fourniture au regard des marchés et de la croissance. Le tout s'inscrivant dans une volonté d'ancrer davantage la marque sur le marché européen, où certaines des sept filiales n'avaient pas encore atteint leur point le plus haut.

Trois présidents en quatre ans : 2023 l'année de la stabilité ?

Mais Eric Pinajel qui ne cachait pas que Montagu - le fonds qui été entré au capital en 2014 - arrivait en fin de parcours et qu'un nouvel actionnariat se profilait. Chose conclue donc fin août 2022 avec l'arrivée de Dermapharm. Et désormais sa nouvelle présidence collégiale. Ce qui n'en fait jamais que la troisième en quatre ans. Depuis le départ de Jacques Chevallet en 2019 après 4 ans de présidence, deux autres présidents se sont succédés, Hugues Vittvoet en 2019 puis donc Eric Pinajel en 2020.

Née entreprise familiale, fondée par Max Rombi, implantée depuis l'origine à Carros, près de Nice, Arkopharma s'est lancée à l'international à la fin des années 1980, intègre la cotation boursière, sur le second marché en 1987, avant de se retirer en 2007. Elle a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 191 millions d'euros. Dermapharm, qui emploie plus de 2.500 salariés pour un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros, a investi 450 millions d'euros dans l'acquisition du spécialiste français des compléments alimentaires naturels bio. De quoi pousser davantage sur l'innovation et consolider un leadership sur un marché extrêmement concurrentiel.