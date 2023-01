Face à la baisse de ses ventes en ligne, In'Oya s'apprête à entrer chez Monoprix

Installée à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, cette entreprise conçoit et commercialise des cosmétiques pour peaux noires et métissées. Bien implantée en pharmacies, elle a vu ses ventes en ligne multipliées par cinq en 2020 et 2021 avant de chuter en 2022. Pour y faire face, elle a fait le choix d'élargir son réseau de distribution physique, s'ouvrant pour commencer, la porte de Monoprix. Tout en rendant son site internet plus efficace, dans le cadre d'une communication plus ciblée. Et en soignant son marché africain, y compris sa boutique ouverte il y a un an à Dakar.