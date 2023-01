Créateur du snowboard connecté, Black-Line se diversifie pour devenir une marque à part entière

Quand une entreprise se place sur le secteur du snowboard et du ski, forcément la période hivernale est le moment fort de l'année. Et c'est encore plus intense quand au milieu elle décide de se rendre au CES de Las Vegas. "C'était assez mouvementé", glisse avec satisfaction Sylvain Garnerone, le cofondateur de Black-Line. L'entreprise basée dans le Var s'est rendue au salon mondial dédié à la tech pour la troisième fois. "Nous présentions un nouveau produit donc nous pouvions encore être au sein de l'Eureka Park", note le dirigeant, cet espace dédié aux startups mais qu'elles ne peuvent investir plus de deux fois. Plus que de montrer sa planche connectée, l'ambition était de profiter des lumières de l'évènement pour "faire connaître la marque".

Preuve de cette nouvelle approche, le nouveau produit connecté ne se cantonne pas seulement aux snowboards mais désormais également aux skis. "C'était assez simple de le décliner et le marché du ski est nettement plus important", explique Sylvain Garnerone. Concrètement, il s'agit d'une puce intégrée à l'intérieur du matériel de glisse. Elle permet de connecter l'utilisateur qui après avoir rempli des informations sur sa physiologie et son niveau technique peut avoir un suivi de l'entretien à effectuer de sa planche ou paire de skis.

Des informations qui permettent de connaître l'état du produit et donc quand il faut le changer. Black-Line propose à ce moment-là de le reprendre contre un bon d'achat valable sur sa marque ou chez le revendeur. Une production de 300 unités est prévue, pour l'instant 70 ont été livrées.

Vendre plusieurs produits aux distributeurs

Développer ses propres planches et élargir sa gamme permet non seulement de gagner en notoriété mais aussi de générer plus rapidement du chiffre d'affaires auprès des revendeurs. Car le Quicksett, le produit principal qui est une fixette permettant la rotation du pied sur un snowboard, subit lui aussi l'inflation. Pour garder un prix abordable, "les marges se réduisent" et un revendeur prend en général une trentaine de ces fixations par an ce "qui représente un très léger chiffre d'affaires". En élargissant les types produits, les magasins en prennent plusieurs avec des commandes globales ce qui apporte des revenus plus importants à Black-Line. "Il devient revendeur d'une marque et pas seulement des QuickSett", résume Sylvain Garnerone.

Maintenant que les gammes de produits sont définies, la société varoise de cinq personnes et 300.000 euros de chiffre d'affaires veut "augmenter sa capacité de production". Car le retour de l'activité en montagne en France s'est fait sentir, Sylvain Ganerone évoque une saison d'hiver "frustrante" puisqu'il se retrouve à cours de stock du QuickSett. Les 1.500 préventes, à 80% en France, ont toutes été livrées. Une "bonne nouvelle" mais qui le laisse sans fixette pour "la phase des vacances de février" sur point de débuter. "Nous voudrions passer à 1.000 skis ou snowboards connectés et 5.000 fixations", prévient le dirigeant. L'augmentation de fabrication passe par une levée de fonds.

Pour ce qui est des QuickSett il s'agira d'une deuxième version, différente de celle actuellement sur le marché. Ce nouveau modèle propose des évolutions comme une télécommande digitale et rechargeable, et non plus à piles, mais surtout la possibilité de modifier la position des deux pieds. Cette "V2" avait été possible grâce une levée de fonds de trois millions d'euros réalisés avec l'entrepreneur Éric Larchevêque, déjà au capital, et une soixantaine d'autres investisseurs. Un coup de pouce pour le développement et la production "qui peut démarrer dès cet hiver". Histoire de profiter pleinement de la prochaine saison.