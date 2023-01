Après les pontons flottants, Aqua-Module investit le segment du bâti

Ouvert le 4 juin dernier à Marseille, la réplique de la grotte Cosquer connaît un franc succès. En six mois, plus de 500.000 visiteurs ont admiré les œuvres pariétales reproduites au sein de la Villa Méditerranée, empruntant les 200 mètres de structures flottantes qui y conduisent, signées Aqua-Module. Une vitrine d'exception pour l'entreprise originaire de Grasse, spécialisée dans la conception, le développement et l'installation de concepts aquatiques innovants, qui affirme de plus en plus son orientation vers une activité de construction.

Caractère innovant ou expérimental

Fondée en 2011 par Julien Négri, ingénieur plasturgiste, Aqua-Module s'est d'abord positionnée sur le segment des pontons flottants modulaires et éphémères, servant ainsi un large spectre de marchés, de la base nautique aux entreprises de travaux publics. Cette activité représente 70% de son chiffre d'affaires qui s'établit en 2022 à près de 600.000 euros, en progression de 51% par rapport à l'exercice précédent. Une croissance portée par le gain de projets de plus en plus complexes, que l'entreprise maîtrise de bout en bout, en y ajoutant bien souvent un caractère innovant ou expérimental.

En atteste, le chantier en cours d'installation consistant à mettre en place une plateforme dédiée à l'aquaculture de 1.500 m², accompagnée de bouées expérimentales anti-cormorans qui visent à repousser l'oiseau piscivore. Des bouées développées par Aqua-Module à partir de ses bouées lumineuses connectées (et brevetées), autre famille de produits de l'entreprise, qui balisent l'entrée et les zones de baignades de différents ports et villes de la région, de Mandelieu à Bandol en passant par Monaco.

Habitation flottante

"Tous nos produits sont éco-conçus et fabriqués en matériaux recyclés et recyclables", relève Julien Négri. Lequel entend aller plus loin dans son approche développement durable au travers de constructions flottantes autonomes en énergie et en assainissement, eaux noires, eaux grises, eaux usées, avec des toilettes à incinération. En mars 2023, une première habitation flottante sera installée en Provence Alpes Côte d'Azur, étudiée pour une famille de quatre personnes. "Il s'agit à la fois d'un démonstrateur et d'un produit d'appel fonctionnel", explique le dirigeant qui aborde ce segment en partenariat avec un bureau d'études, spécialisé dans la construction de maisons autonomes... sur terre. Une initiative qui vise à la fois à répondre à une demande locale et à tester un potentiel marché cohérent avec le réchauffement climatique et la montée des eaux. A cet égard, les applications sont multiples et concernent aussi bien l'hôtellerie-restauration que l'habitat ou encore la galerie d'art...

Développements applicatifs

Jusqu'à présent autofinancée, l'entreprise, rentable, cherche aujourd'hui à lever des fonds, d'un montant compris entre 500.000 et 1 million d'euros. L'objectif ? Structurer la société, créer un département marketing et ouvrir l'activité à l'international où des projets, notamment "étatiques", sont déjà sur la table. Il conviendrait également de pousser les développements concernant le produit bouée dont les applications potentielles sont jugées colossales. "En fonction du dispositif installé dedans, elles peuvent détecter des drones, faire de la vidéo-surveillance, diffuser des répulsif anti-méduses ou encore mesurer la qualité de l'eau...", énumère Julien Négri. Qui souhaite, par ailleurs, embaucher ses premiers salariés, et franchir le cap du million d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'exercice en cours.