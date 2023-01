Spécialiste de l’ingénierie multi-secteurs, TPF-i veut accélérer sa croissance organique pour se conforter comme ETI

TPF-i est une entreprise plurielle. Dans tous les sens du terme. D'abord parce que le TPF-i d'aujourd'hui est le résultat du rapprochement entre divers bureaux d'études. Ensuite, parce qu'elle a déployé ses expertises dans des domaines très divers, le bâtiment, la maintenance, l'énergie, l'eau ou les infrastructures.

« Les croissances externes ont permis d'apporter de la complémentarité », retrace William Meynard, arrivé aux manettes présidentielles il y a 4 ans. Mais il a fallu aussi structurer le tout pour faire de TPF-i l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. « Nous faisons partie des cinq premières sociétés françaises d'ingénierie », revendique William Meynard, pour la partie bâtiment. Quand les compétences en termes d'infrastructures la placent dans le Top 10 hexagonal.

TPF-i qui a donc su se dessiner un profil avec des capacités à agir de façon transverse. « Nous disposons de départements d'expertise de haut niveau qui agissent de façon transversale », de l'ingénierie de la maintenance - dont les questions énergétiques - à l'acoustique en passant par les procédures réglementaire et foncière, la sûreté et les nouvelles technologies ce qui inclus la vidéo-surveillance et la smartcity.

« Nous nous sommes recentrés sur notre cœur business avec un positionnement en France et à l'international par un accompagnement de nos clients ou d'architectes dans des pays francophones dont la réglementation est compatible avec la réglementation française », explique William Meynard. Ce qui a mené TPF-i sur des projets tels que le siège d'Arcelor au Luxembourg, la Place Barcelone à Tunis, l'hôtel Royal Mansour à Marrakech, un hôpital à Rabat...

De l'ingénierie de la santé à la ville durable

Le groupe basé à Marseille a été assez actif d'ailleurs dans le domaine de la santé, intervenant sur des projets tels que la restructuration de l'hôpital Lariboisière, un projet qui mobilise une enveloppe de 400 millions d'euros au total, celle des hôpitaux de Tours ou de Meaux, sans oublier celui, très attendu dans la Cité phocéenne, de la Timone, où TPF-i intervient dans le consortium avec Icade. « Nous sommes entrés dans l'ingénierie hospitalière », indique William Meynard. « Nous y étions déjà présents mais nous avons passé un cap. Les salles blanches, les laboratoires exigent une forte valeur ajoutée technique ».

L'éducation - « de la maternelle à l'université » - est un autre secteur où l'entreprise apporte son savoir-faire notamment en ce qu'ils comportent des enjeux énergétiques évidents.

Et puis, il y a l'industrie. Un secteur sur lequel TPF-i est présente surtout dans des projets issus du privé mais qui l'emmènent sur des sujets de datacenters ou encore sur celui du Supercalculateur de Météo France à Toulouse, pour lequel elle a assuré la maîtrise d'œuvre.

Côté infrastructures, c'est vers le renouvellement de l'aménagement urbain qu'elle a développé ses compétences, participant à des projets « qui font entrer à nouveau la verdure dans la ville ».

Cependant, c'est bien la smart city et l'environnement qui constituent des leviers de croissance organique selon William Meynard, englobant cybersécurité, génie civil, process.

Grandir : le levier RH

La croissance, voilà le sujet du président de l'ETI française, qui le dit bien « nous serons opportuniste sur la croissance externe » mais qui attend une part de 80% de croissance organique.

Grandir, encore, est un enjeu capital pour les entreprises de taille intermédiaire. Pour TPF-i, la crise a été atténuée par le bon comportement du carnet de commande, d'un bon niveau en 2019 ce qui a permis d'essuyer la tempête, le carnet 2021 étant « sur le même trend ». Le Plan de Relance jouant, pour William Meynard, son effet à plein. Mais la conjoncture mondiale exige de « piloter au cordeau », la projection à long terme, compte tenu du contexte étant un exercice difficile. Pour autant, grandir et miser la croissance organique signifie avoir aussi les ressources humaines pour le faire. Ce qui se traduit par des besoins en recrutements, sachant qu'une vingtaine de postes est ouvert à l'année. « Nous avons un positionnement d'ETi qui attire », reconnaît William Meynard. L'implantation d'agences en région et un maillage territorial qui l'a fait être présente dans 12 métropoles n'y est pas étranger. TPF-i emploie 400 salariés et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros.