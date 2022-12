Comment Biotech Dental renforce son leardership dans la dentisterie digitale (et ça passe par les Etats-Unis)

Dans le monde de l'hyper-croissance, l'un des défis est d'aller vite et bien. Vite, pour ne pas se laisser rattraper et conserver la longueur d'avance acquise. Bien, pour intégrer toutes les briques nécessaires en étant réfléchi et posé. Double challenge qui nécessite à la fois nez dans le guidon et recul nécessaire. Un exercice pas simple mais structurant, évidemment.

Née en 1987, Biotech Dental s'est rapidement positionnée sur la fabrication d'implants dentaires grâce à la fabrication additive après avoir été organisée en trois activités, deux ayant été revendues depuis, dont une tournée vers l'orthopédique et l'autre vers les produits réactifs pour les laboratoires d'analyses.

Une clarification de l'activité qui va mener la croissance de l'entreprise, engrangeant notamment des acquisitions pour conserver le temps d'avance, la dernière opération du genre étant conclue en 2020 avec le rachat d'Axe Ortho, PME de 11 salariés originaire de Chambéry, réalisant un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros et faisant suite à un autre rachat, celui de Nemotec, logiciel de planification orthodontique, conclu deux années auparavant.

Marché mondial

Mais quand on est en hyper-croissance, tout va toujours plus vite que prévu. C'est un peu le sens de l'accord conclu avec Henry Schein. Basée à New-York, la société est spécialisée dans la fourniture de solutions pour les professionnels de santé, basée sur un réseau de distribution centralisé, revendiquant 300 solutions à disposition et plus d'un million de clients dans le monde.

Ce qui a rapproché initialement l'entreprise française et le géant américain, c'est une discussion autour de Smilers, les gouttières transparentes qui font partie du portefeuille de Biotech Dental - portefeuille qui comprend aussi les implants Kontact, la plateforme numérique LaGalaxy ou encore le logiciel d'analyses et de planification Nemotec. L'américaine était alors désireuse d'acquérir l'expertise tricolore et les discussions évoluaient autour d'un partenariat industriel et commercial. En parallèle, l'ETI française était en pleine réflexion active autour d'une levée de fonds, capable d'accompagner son développement. Finalement, c'est avec Henry Schein que le tout s'est conclu et parce que Philippe Veran, le fondateur et dirigeant de l'entreprise française a obtenu « la garantie de la poursuite de notre projet entreprenarial et le respect de nos valeurs ». Pas de fonds d'investissement donc mais un partenariat croisé, conclu pour une durée de dix ans.

Un partenariat hyper structurant, « une reconnaissance » pour l'ETI tricolore qui a négocié âprement pour conserver une gouvernance française. Le rapprochement se fait en effet via la holding familiale de Biotech Dental, Upperside Capital Partners, holding qui possède d'autres marques issues des secteurs de la cosmétique, de l'industrie ou du lifestyle.

Un partenariat donc hyper structurant car il ouvre en grand le marché mondial à Biotech Dental - déjà présent via des filiales en Italie, au Bénélux, au Portugal, en Espagne, au Maroc et au Vietnam - qui bénéficie ici de la visibilité de Schein et de ses accès réglementaires dans différents pays, sachant que Biotech Dental est également présent aux Etats-Unis et que cette filiale demeure indépendante.

De la valeur du Made in France... et de la stratégie client

Un accord qui va donner forcément un coup d'accélérateur à la croissance de Biotech Dental, acteur du Made in France, dont les produits sont labellisés Origine France Garantie et qui avait fait le pari d'investir fortement dans son usine implantée à Salon-de-Provence, injectant 15 millions d'euros pour en faire une unité 4.0. Une usine qui va profiter à plein des conséquences de l'accord.

« Nous avons du potentiel, nous pouvons vivre longtemps avec un site centralisé. Au plus nous produisons, au plus le prix de nos produits baissera », analyse Philippe Veran. « Biotech Dental va rester Biotech Dental. Les valeurs demeurent, la dimension change. Ce partenariat nous offre une vraie stratégie de conquête clients ».

Le client, voilà bien la valeur cardinale que Philippe Veran remet au centre du jeu. « La valeur de la société ce sont ses clients. Pour faire du business, il faut des clients. Les startups, les GAFA reviennent à cela, au-delà des notions de profit et de rentabilité, qui demeurent certes essentiels ».

Le champ des possibles est donc ouvert pour celle qui réalise un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros et emploie 800 personnes. Un plan de recrutements est prévu pour accompagner la croissance à venir, de l'ordre de 300 personnes à horizon 5 ans. Avec en objectif, un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros pour le même horizon.