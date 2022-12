Pourquoi Hologic, spécialiste américain de la santé des femmes, a choisi de s'implanter à Aix-en-Provence

C'est en 1985, à San Diego, que l'entreprise Hologic voit le jour. D'abord spécialisée dans l'imagerie médicale, elle propose dès 1987 son premier produit destiné à la détection de l'ostéoporose. Un produit qui, de l'avis d'Antoine Bara, directeur général de l'entreprise en France, fait aujourd'hui figure de « référence en matière technique et en termes de rendu du résultat ».

L'entreprise se dote très vite d'un slogan : « science of sure ». « Cela signifie que l'on fait beaucoup d'études cliniques pour démontrer l'excellence de nos produits ; souvent au-delà des simples recommandations. C'est ce qui fait notre force ». Des essais qui donnent lieu à de nombreuses publications et citations dans les revues scientifiques. « Pour la tomosynthèse [une technique d'imagerie appliquée à la mammographie qui permet d'obtenir une visualisation en trois dimensions, ndlr], plus de 80 % des publications faites le sont sur des produits de notre entreprise ».

Un portefeuille renforcé au gré des acquisitions d'entreprises

Entreprise qui étend au fur et à mesure des années son champ d'actions. Après l'ostéoporose, elle se penche ainsi sur la mammographie. Elle acquiert ensuite une solution dans le diagnostic du cancer du col de l'utérus. Spécialisant son activité dans la santé des femmes. « Nous proposons aussi des solutions en chirurgie gynécologique, par exemple pour le traitement des règles abondantes, des fibromes et des polypes de l'utérus que l'on peut traiter de manière moins invasive ».

Des pathologies de moins en moins traitées à l'hôpital. Et de plus en plus en cabinet gynécologique. « En France, le covid-19 a fortement contribué à ce transfert ». Ce, en raison des tensions sur le personnel hospitalier.

En parallèle, Hologic met sur le marché des outils de diagnostic moléculaire permettant de repérer la présence d'infections sexuellement transmissibles comme la chlamydia, de mesurer la charge virale dans le cas du VIH et de certaines hépatites. S'y ajoutent également des tests de détection de la grippe et du covid-19, ces derniers ayant sensiblement contribué à la croissance - de l'ordre de +40 % - d'Hologic ces trois dernières années.

Si l'activité de la société américaine s'est autant étoffée au fil du temps, ce n'est pas seulement grâce à la force de frappe de son équipe de recherche et développement. C'est aussi le fruit d'une politique dynamique d'acquisitions d'entreprises. « Nous avons acquis cinq entreprises au cours des trois dernières années ». Ce qui a donné naissance à autant de centres de recherche et développement, à Manchester, Helsinki, Liège, Paris et Aix-en-Provence.

A Aix-en-Provence, un centre d'excellence d'Hologic en santé mammaire et maladies du foie

Pour ce qui est d'Aix-en-Provence, tout commence en 2019, lorsque Hologic rachète la société Super Sonic Imagine, spécialiste des ultrasons qui s'est imposée grâce à une technologie de très haut débit, plus précise, et permettant de détecter sans biopsie des cancers du sein ou des fibromes du foie dans le cadre de la maladie de Nash. « Ce rachat nous a permis de compléter notre portefeuille en matière de santé de la femme, notamment dans la santé mammaire ».

Pour combiner ces savoir-faire nouveaux et les ambitions locales d'Hologic, l'entreprise se dote alors de nouveaux locaux à Aix-en-Provence. Ainsi, 105 personnes travaillent ce qui constitue désormais « le centre d'excellence d'Hologic en santé mammaire et maladies du foie ». Un centre qui s'attellera à intégrer plus d'intelligence artificielle pour rendre les dépistages toujours plus précis. « L'idée est de détecter l'infiniment petit ».

Pour cela, assure Antoine Bara, « Aix-en-Provence nous offre un écosystème très intéressant. En plus d'être facile d'accès, la métropole d'Aix-Marseille compte beaucoup de startups dans le domaine de la santé, une grande université et d'excellentes écoles d'ingénieurs. Ce sont des atouts lorsqu'on veut attirer des talents ».

Multiplier les ancrages locaux est aussi une façon de convaincre les milieu médical de faire évoluer ses pratiques. « Il est difficile de modifier des habitudes en place depuis très longtemps. L'ancrage territorial nous aide à discuter avec les pouvoirs publics, les autorités sanitaires et les associations de patients afin de faire bouger les choses ».

Un Indice mondial de la santé des femmes pour s'affirmer sur ce sujet

Bouger les choses, Hologic le fait aussi au travers d'un outil, son « Global woman health index », ou Indice mondial de la santé des femmes. A partir des réponses de femmes issues de 120 pays concernant la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, leur accès au dépistage et aux traitements de quatre maladies courantes chez les femmes (hypertension artérielle, cancer, diabète, maladies sexuellement transmissibles), leur santé mentale, ou encore leur ressenti concernant la qualité de l'accompagnement médical prénatal, cet indice a vocation à évaluer et comparer l'impact des politiques publiques sur la santé des femmes. Quitte à bousculer certaines idées reçues. Ainsi, alors qu'on aurait pu la croire mieux placée, la France n'occupe que la 27e place de son classement mondial, et la 12e en Europe. Parmi les points à améliorer selon l'Indice : un dépistage du cancer du sein encore insuffisant puisque « 50 % des femmes ne sont pas dans le cycle de dépistage ».

Une façon pour l'entreprise d'orienter son innovation, sa communication, mais aussi d'obtenir une légitimité lui valant une écoute plus attentive de la part des pouvoirs publics et des associations de patients. Pour s'imposer plus encore comme un acteur clé de l'amélioration de la santé des femmes, partout dans le monde.