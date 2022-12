Financement de la santé : pourquoi la Caisse d’Epargne Côte d’Azur en fait un levier de croissance

La santé, ce secteur objet d'attention redoublée depuis deux ans, recouvre bien des problématiques. On sait le système fragile, on connaît aussi les enjeux des déserts médicaux, ceux de la transmission, de business modèles qui évoluent. Tout un pan d'une économie vaste, qui pèse lourd, avec des dépenses de santé par habitant 17% supérieures à la moyenne nationale, un paysage composé d'établissements pointus en leur domaine, avec un pôle de compétitivité, Eurobiomed, reconnu, qui rayonne au-delà de Provence Alpes Côte d'Azur, des biotechs et des medtechs qui performent.

Un sujet de territoire

La santé qui est certes un sujet national mais qui est aussi « un sujet territorial », estime Claude Valade.

Comprendre qu'une offre qualitative est nécessairement une façon de répondre aux besoins du territoire. De l'offre de soins elle-même à ce qui va autour, c'est-à-dire, accompagnement du dirigeant y compris. Une approche systémique que l'établissement bancaire a choisi de cibler en créant une offre et une marque - appelée Territoire Santé - dédiées.

Non pas que ce secteur soit une filière méconnue de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur. « Nous ne partons pas de zéro », confirme Jacques-Olivier Hurbal, membre du directoire en charge du pôle Banque des Décideurs en région. L'établissement bancaire, qui revendique 12% de parts de marché, dispose d'un portefeuille de 3.400 professionnels, lesquels représentent un PNB de 7 millions d'euros. Et si l'objectif est de doubler ce portefeuille pour le porter à 7.000 professionnels accompagnés à horizon 2026, il est aussi de fournir des solutions à large spectre pouvant inclure de l'ingénierie, de l'affacturage, tout comme de l'accompagnement à intégrer les besoins de transition énergétique... Une philosophie d'approche de nature à rassurer les praticiens. « La santé vit une période de crise permanente, avec des médecins débordés et des problématiques démographiques », souligne Laurent Saccomano, président de l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux PACA. Disposer d'un « interlocuteur unique », c'est déjà soulager une profession souvent dépourvue lorsqu'il faut financer, investir, se développer..., rassurée ici « de pouvoir anticiper ou trouver des réponses en matière d'intendance ou de back-office », ce qui « permet aux professionnels de santé de se focaliser sur ce pour quoi ils ont été formés : soigner ».

Territoire Santé qui intègre également la partie santé animale, laquelle requiert aussi une expertise afin d'anticiper les besoins. La santé animale qui fait partie des segments porteurs de l'économie des Alpes-Maritimes, avec la présence d'acteurs tels que Virbac.

Approche systémique

Territoire Santé qui est donc, comme le dit malicieusement Claude Valade, « le nouveau-né » de la famille. Car la Caisse d'Epargne Côte d'Azur continue de déployer ici sa stratégie de croissance - et sa feuille de route - qui repose sur une approche par verticales de ce qui constitue les points forts de l'économie du Var et des Alpes-Maritimes, territoire couvert par la banque. Après l'immobilier haut de gamme avec Luxury Properties, le nautisme avec NautiBanque, la viticulture avec VitiBanque ou le tourisme avec Territoire Tourisme, Territoire Santé constitue le nouveau relais de croissance. Car c'est bien de cela dont il s'agit : être visible sur des secteurs constituants de l'économie locale, accompagner avec davantage de finesse. « C'est un projet de développement où nous parions sur notre capacité à pénétrer le marché », indique François-Xavier Druart, directeur du centre d'affaires dédié. « Nous avons la volonté de casser les lignes sur l'accompagnement du professionnel de santé avec un accompagnement à la fois professionnel et patrimonial. Nous devons être capables d'identifier les enjeux et réaliser des packages qui y correspondent ».

L'équipe dédiée - constituée de 8 personnes présentant des profils commerciaux - a été constituée. Et puisque la santé, c'est aussi les medtechs et les biotechs, ces pépites innovantes seront également accompagnées par Territoire Santé.

Claude Valade, le président du directoire le dit aussi, « nous devons faire notre courbe d'expérience pour monter en compétences. La banque ne fait pas différemment de toutes les autres activités de service ».