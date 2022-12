Le fabricant de portes blindées Europliage fait le choix du réemploi

Europliage voit vert. La PMI spécialisée dans la conception et la fabrication de portes blindées sous la marque Rachel P., mise sur l'innovation et le réemploi pour poursuivre son développement. "Ces deux dernières années, nous avons travaillé à nous muscler commercialement, explique Stanislas Lepeltier, ancien directeur commercial et désormais dirigeant de l'entreprise qu'il a reprise en septembre dernier. Nous allons continuer en ce sens en nous appuyant plus particulièrement sur les innovations que nous lancerons en 2023".

Parmi elles, quatre modèles de portes retravaillées et améliorées, qui visent les niveaux de certification anti-effraction les plus élevés, tant sur le marché des particuliers que sur les segments tertiaire et industriel. L'idée : se différencier de la concurrence en s'imposant sur les sujets du sur-mesure et de la sécurité, véritables fils rouges de l'entreprise depuis sa création en 1991 par Rachel Paire.

40 tonnes de déchets économisées

A ces positionnements s'ajoute désormais celui du réemploi. L'entreprise a en effet développé un processus, en cours de dépôt de brevet, permettant d'améliorer celui du blindage de portes existantes. Ce procédé connu de longue date consiste, pour faire simple, à les glisser dans une sorte de chaussette d'acier leur conférant ainsi un caractère anti-effraction. Europliage vient le compléter en y apportant deux caractéristiques supplémentaires, l'isolation et l'aspect coupe-feu.

Un an de développement mené par le bureau d'études interne à l'entreprise a été nécessaire pour réaliser le prototype, fruit d'une sollicitation dans le cadre d'un important chantier de rénovation en Ile-de-France qui prévoit de réemployer 227 portes, permettant ainsi d'économiser 40 tonnes de déchets. "Ce produit devrait nous ouvrir le marché des grandes rénovations où jusqu'à présent les anciennes portes ne répondant pas aux normes, notamment coupe-feu, étaient remplacées, alors que désormais la notion de réemploi est poussée par les maîtres d'ouvrage". Cette innovation a par ailleurs été récompensée par la Métropole Nice Côte d'Azur, dans le cadre de son appel à projets innovants éco-industries.

Vers l'indépendance énergétique

L'innovation n'est pas la seule composante de la PMI à prendre une orientation développement durable. L'entreprise de 25 personnes, qui devrait stabiliser son chiffre d'affaires à 4 millions d'euros en 2022, contre 3,3 millions d'euros en 2019, a par ailleurs concentré ses investissements sur deux volets. Celui du parc de machines, supporté notamment par une enveloppe France Relance, à travers l'achat d'outils numériques, dont une fraiseuse bois lui permettant d'internaliser la fabrication de panneaux d'habillage en bois afin de pallier la défaillance actuelle des fournisseurs. "Cette initiative va nous aider à progresser, à être plus réactif et à développer une compétence stratégique qui, par ailleurs, améliorera notre bilan carbone".

A cet égard, Europliage vise l'indépendance énergétique. L'entreprise est en train de s'équiper d'un centre de production d'azote, effectif dès janvier 2023. Là aussi, l'idée est de "s'affranchir des fournisseurs et de la livraison", et ainsi présenter "un meilleur impact écologique" et "une meilleure maîtrise en interne". La PMI a également lancé les études préalables à l'installation de panneaux photovoltaïques sur sa toiture dans l'objectif de réduire une partie de sa facture liée à sa consommation électrique. "Nous, dirigeants, devons nous responsabiliser sur ce sujet. C'est finalement la seule énergie qu'une entreprise est capable de produire. C'est un investissement de bon sens", conclut Stanislas Lepeltier.