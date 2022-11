Industrie 4.0. : Spécialiste de la mécanique de précision, EMM structure ses investissements pour grossir

Il y en a qui font le dos rond, marquent une pause, et d'autres, tel un buffle, qui foncent. La comparaison est de Benito Pisani, un fonceur donc, à la tête du petit groupe industriel azuréen EMM spécialisé dans la mécanique et les ensembles de précision. Lequel, ces douze derniers mois, a mis sur la table une enveloppe de 800.000 euros d'investissement pour mieux se numériser et se diversifier. "Au regard de la situation actuelle, cela peut paraître un peu fou, admet-il, mais l'industrie est dans une période charnière, elle doit se moderniser pour gagner en productivité et rester dans la course".

Stratégie de montée en gamme

La course, Benito Pisani l'a commencée en 2008 lorsqu'il rachète EMM, basée à Pégomas. Une belle endormie, encore très artisanale, qui au fil des ans s'est industrialisée puis ingénieurisée en proposant des ensembles mécaniques de plus en plus complexes incluant la fabrication de pièces et des prestations connexes comme le traitement de surface, les essais ou encore la tôlerie et la chaudronnerie inox, intégrées en 2011 avec la création de la filiale EMS. Une stratégie de montée en gamme et de diversification qui se poursuit en 2018 avec le lancement d'une activité d'impression 3D afin de répondre au marché de la plasturgie en petite série. L'acquisition de Cytech en mars 2022 s'inscrit dans cette approche, véritable fil rouge du développement de l'entreprise.

Des compétences à haute valeur ajoutée

Bureau d'ingénierie, Cytech, désormais baptisé Cytech Ingénierie, est spécialisé dans les études de matériaux ainsi que dans la conception et la réalisation de bancs d'essais pour le compte des grands noms de l'industrie nucléaire, aéronautique et spatiale. C'est lui, par exemple, qui a réalisé les dernières études et essais sur une partie des éléments qui composeront le futur véhicule martien porté par le Centre national d'études spatiales (CNES). Son entrée dans le giron de EMM, sous la forme de filiale, permet au groupe d'élargir son volet de compétences et de débouchés. "Nous sommes désormais présents dans quasiment tous les secteurs d'activité, souligne le dirigeant : industrie, btp, nautisme, arômes et parfums, spatial, médical, nucléaire... Nous totalisons aujourd'hui plus de 150 clients en portefeuille, du petit au grand compte".

Numérisation de l'activité

Le groupe EMM revendique ainsi un chiffre d'affaires total de 1,6 million d'euros (2022) pour une vingtaine de salariés. "L'idée désormais consiste, d'une part, à digérer l'acquisition de Cytech et, de l'autre, à capitaliser sur les investissements de modernisation réalisés récemment". Ceux-ci se traduisent par l'achat de machines-outils numériques permettant de réaliser des pièces toujours plus complexes, et par la numérisation du système informatique de l'entreprise permettant une mise en réseau machines/ordinateurs. Une nouvelle organisation grâce à laquelle l'industriel entre de plain-pied dans le 4.0, tablant ainsi sur des gains de productivité plus importants. "C'est le nerf de la guerre, relève le dirigeant. Sans gain de productivité, l'industrie ne peut survivre". D'autant plus dans un contexte de hausse des coûts énergétiques qui va se traduire pour EMM par une facture multipliée par 5 sur la partie consommation à partir de janvier. Un coup dur pour l'industriel, qui ne bénéficie pas du bouclier tarifaire, lequel reste toutefois "optimiste". Et travaille déjà à l'identification d'autres cibles de croissance externe pour de nouveau prendre du galon.