Délicity, la plateforme de livraison équitable confirme son appétit de croissance européen

Délicity, c'est un peu le David de la livraison de repas à domicile. Dans le secteur, les Goliath se nomment Ubereats, Deliveroo ou Just Eat et dominent le marché des plateformes de livraisons de repas à domicile. Une activité qui a explosé à la faveur de la crise sanitaire en dépit "d'une équation biaisée, inégalitaire" qui, finalement, pénaliserait tout le monde sauf la plateforme elle-même.

C'est, en substance, le constat tiré par les trois co-fondateurs de la jeune pousse, passés par la start-up azuréenne YouStock avant de lancer Délicity. "Les plateformes traditionnelles se rapprochent des apporteurs d'affaires et, à ce titre, prélèvent aux restaurateurs une commission de 36% TTC pour chacune des commandes. Or, dans n'importe quel business, à la deuxième transaction, le client n'a pas à repasser par cette case, sauf dans celui-ci, car le modèle de ces plateformes, en se plaçant au centre du jeu, anonymise les restaurants qui, à moins d'avoir leur propre pool de livreurs, ne peuvent donc que subir", explique Alexandre Aruchumian.

La valeur mieux partagée

A cela, Délicity oppose un système qui vise à reconnecter les restaurateurs avec leurs clients en privilégiant le contact direct, le partage d'information. Et ce, en fournissant aux premiers une solution technique pour vendre des repas aux seconds, les livrer et proposer la réservation en toute indépendance. Le tout, sans commission, si ce n'est 1 euro pour frais de service en cas de livraison. Et ça, cela change tout. "En effaçant les 36% de commission, nous permettons à la valeur d'être mieux distribuée. Le livreur indépendant est mieux payé, entre 15 et 20% de plus, le restaurateur aussi, jusqu'à 47% de plus sur l'addition. Surtout, il redevient rentable et n'est donc plus obligé d'augmenter ses prix".

Évidemment, ce modèle économique, qui s'appuie sur un abonnement mensuel de 39 € pour les restaurateurs auquel s'ajoute l'euro symbolique par commande livrée, suppose un volume d'affaires important. D'où la levée de fonds conclue cet été auprès de business angels et d'investisseurs institutionnels pour accélérer le déploiement de la solution dans les principales métropoles et villes moyennes françaises. Supervisée par le cabinet Rise Partners, elle a permis à la jeune pousse d'obtenir une enveloppe de 700.000 euros.

Paris et l'Europe en ligne de mire

Lancée en 2020, l'entreprise de 8 personnes revendique à ce jour 150.000 commandes et un rythme de croissance mensuelle exponentiel. Déployée dans 5 villes - Nice, Pau, Bordeaux, Nantes et Antibes -, elle travaille avec plus de 300 restaurants dont le panier moyen, sur la plateforme Délicity, tourne autour de 40 euros. L'entreprise dispose par ailleurs d'un pool de 600 livreurs indépendants appelé à monter en puissance dès 2023 en fonction des zones géographiques ouvertes. Lesquelles vont se multiplier : Toulouse et Lyon d'ici à la fin de l'année, puis Marseille et Paris en 2023. "L'idée consiste à éprouver notre modèle de déploiement avec le lancement de zones de plus en plus importantes avant d'aborder Paris, où les enjeux sont importants et la concurrence somme toute assez partielle puisqu'aucune entreprise n'a le même positionnement que Délicity", reprend le co-dirigeant. Aussi la jeune entreprise originaire de Nice envisage-t-elle de recourir à une série A afin de soutenir sa conquête de la Capitale hexagonale avant d'attaquer l'Europe, à l'horizon 2024-2025.