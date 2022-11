Concepteur de produits parapharmaceutiques, la DNVB Nutravalia se muscle pour se déployer à l’export

Nutravalia est une entreprise pressée. Née il y a sept ans, la DNVB (Digital native vertical brand) basée à Mougins, à proximité de la technopole de Sophia Antipolis, a su rapidement se faire une place au soleil des produits parapharmaceutiques avec ses marques spécialisées. La première, Anaca 3, lancée en 2015 sur internet, en 2017 en pharmacie, revendique 23% des parts du marché des compléments alimentaires minceur. La seconde, Luxéol, créée un an plus tard, distribuée en officine depuis 2018, occupe selon sa forme galénique entre 15 et 16% des parts du marché capillaire. Une stratégie omnicanale qui a fait ses preuves sur un marché très concurrentiel et que le laboratoire veut dupliquer à l'export.

Stratégie omnicanale

Il faut dire que ses dirigeants fondateurs, Samuel et Michel Bouskila, sont de très bons connaisseurs du business en ligne et de la création de contenus. Ils sont à l'origine, par exemple, d'une des plus grandes plateformes en ligne françaises de services d'astrologie et de voyance, cédée en 2011. "Nous avons cet ADN du dialogue direct avec les consommateurs finaux qui nous permet d'identifier les besoins à la source et de concevoir des produits innovants qui y répondent, et ce sous différentes formes galéniques", explique Michel Bouskila. C'est donc en toute logique que le laboratoire a choisi de parier sur le numérique pour lancer et développer ses deux marques spécialisées à travers une stratégie marketing offensive mixant sites vitrines et recours aux influenceurs... avant d'investir les rayons de 7.500 pharmacies et parapharmacies à coup de campagnes de communication dont le budget (brut) a quasiment doublé entre 2018 et 2020, passant de 38 à 63 millions d'euros.

Croissance moyenne annuelle de 54%

Un choix qui se révèle être le bon. Le laboratoire, qui emploie une cinquantaine de personnes, revendique une croissance de 54% en moyenne depuis sa création. Son chiffre d'affaires devrait dépasser 40 millions d'euros en 2022, dont 70% réalisés en officine. Dès lors, le processus d'ouverture d'une partie - minoritaire - de son capital pour accélérer cette trajectoire de croissance attirent les candidatures. Et c'est Capza qui remporte la mise, via son Fonds Capza 5 Flex Equity qui signe-là sa quatorzième opération.

Cap vers l'Italie et l'Espagne

L'objectif pour Nutravalia est double. Consolider d'abord la position de la marque minceur Acana 3 en France, notamment grâce à "une roadmap produits riches avec beaucoup d'innovation à venir", indique Michel Bouskila. Qui précise : "Notre positionnement particulier auprès du consommateur final, dont les besoins changent, les habitudes de consommation évoluent, nous impose d'être réactif dans le développement de produit en interne. Nous sommes à l'écoute du marché pour y répondre le plus vite possible".

L'autre axe de croissance privilégié du laboratoire est l'export. A cet égard, "nous souhaitons emmener notre marque Luxéol à l'international, en commençant par l'Italie et l'Espagne, deux marchés intéressants sur le segment capillaire, assez similaires à la France en termes d'environnement concurrentiel, de culture et de marketing". L'idée étant de dupliquer la formule qui a fait son succès en France, en se déployant dès 2023 par le canal on line. Digital first un jour, digital first toujours...