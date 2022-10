IA et gaming, leviers de croissance de l’Edtech Hipe Kids

Il est des signes qui ne trompent pas. Les 100 millions d'euros levés en mars par Educapital, le plus important fonds d'investissement français - et européen - consacré aux edtechs, en est un. Né il y a cinq ans, il avait réuni 47 millions d'euros pour alimenter son premier véhicule. Le second récolte donc le double. La crise Covid, évidemment, n'est en rien étrangère à cette accélération, suscitant une prise de conscience sur l'importance que peut revêtir le numérique dans l'apprentissage ou la continuité pédagogique. Et c'est toute une filière qui en profite : d'après une étude EY, l'edtech en France représentait en 2021 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 438 millions d'euros levés. Un écosystème porté par une poignée de locomotives, plutôt positionnées sur le marché de la formation professionnelle, suivies - de loin - par une myriade de jeunes pousses qui entendent bien jouer elles aussi leur partition.

2.000 familles accompagnées

Parmi elles, l'école d'anglais en ligne Hipe Kids. Basée à Nice, elle propose des cours d'anglais pour les enfants de 3 à 18 ans menant à une certification Cambridge English. "Il existe de vraies lacunes dans l'offre d'enseignement en France, en ligne comme en présentiel", relève Mehdi Benrahhalate, cofondateur de l'edtech, études à l'appui : "85% des lycéens ne sont pas au niveau attendu au Bac. Même constat au collège, avec 50% des collégiens en retard par rapport aux exigences demandées en 3è". L'ingénieur et son associée, Carmina Catena, professeure d'anglais et experte pédagogique, ont donc mis en place une plateforme testée en 2018 lors du Woman Hackers Action Tank 06 et validée par le prix de l'innovation. Avec l'idée de "proposer une évaluation de départ, gratuite, qui vise à comprendre l'apprenant, son niveau, ses objectifs, ses besoins pédagogiques, sa personnalité aussi, afin de lui proposer un parcours sur mesure avec le professeur qui va bien, de langue maternelle anglaise évidemment, et ce à travers des cours adaptés de 25 minutes à l'issue desquels un rapport est envoyé aux parents".

Lancée en 2018, l'entreprise a commencé son activité avec une vingtaine de familles bêta-testeuses. Aujourd'hui, elle revendique 500 familles régulières, contre 350 en 2021, pour un chiffre d'affaires proche avoisinant 200.000 euros. "En quatre ans, nous avons ainsi enseigné l'anglais à de plus de 2.000 familles", souligne-t-il.

Gamification et intelligence artificielle

Lauréat 2022 du Réseau Entreprendre 06, Hipe Kids vient par ailleurs de rejoindre le Village by CA de Sophia Antipolis dans l'objectif de se structurer en vue d'une prochaine levée de fonds. Le montant espéré du tour de table en préparation est de 1 million d'euros, que le dirigeant souhaiterait conclure d'ici à la fin de l'année afin d'améliorer la plateforme pour accueillir plus de familles et permettre une navigation plus fluide. Surtout, Mehdi Benrahhalate envisage d'y insérer du gaming et de l'intelligence artificielle en complément des cours en ligne délivrés par les professeurs. Car si le dirigeant entend garder l'humain au cœur du dispositif d'apprentissage, il souhaite également enrichir le parcours de l'apprenant en lui donnant accès à des ressources personnalisées sous forme de jeux en fonction des besoins identifiés. Et ainsi garder l'élève sur la plateforme plus longtemps. En attendant, Hipe Kids se prépare à une montée en puissance. Travaillant avec une quarantaine de professeurs dans le monde, elle prévoit de faire grimper son effectif d'enseignants à 120 d'ici à l'été prochain.