Spécialiste des solutions de télécommunications BtoB, Saphelec se renforce en Savoie

Saphelec va vite. Plus vite qu'envisagé par son dirigeant Hervé Mangot certes, mais le rythme de croissance s'inscrit finalement plutôt bien dans la stratégie initiée.

Spécialiste des services et solutions télécoms pour le segment BtoB, Saphelec a toujours nourri son développement par le biais d'acquisitions d'acteurs venant ajouter des briques complémentaires à ses compétences. En mars dernier, c'est déjà une PME implantée en Auvergne-Rhône-Alpes qu'elle faisait entrer dans son giron, en l'occurrence MS'Com, basée dans la Drôme. Ce mois de juin, c'est JDL Entreprises qui rejoint le groupe, PME également originaire de la Drôme, qui présente un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et constitue la dixième opération de croissance externe de Saphelec.

Une nouvelle acquisition qui répond dans un premier temps à la volonté d'Hervé Mangot de se renforcer sur cette partie de l'Hexagone, au tissu économique très riche en matière industrielle, laquelle est très appétente en besoin télécoms. « Rhône-Alpes recouvre beaucoup d'industries, la Savoie est une région très riche, dotée de zones d'activités qui ont pris beaucoup d'ampleur. C'est une région qui présente beaucoup de potentiel et qui devrait être désenclavée assez rapidement. C'est un territoire d'avenir ».

Mais une nouvelle acquisition qui vient surtout jouer un effet accélération sur la roadmap.

Un marché qui croît et se concentre

Il faut dire que le marché télécom est en bonne forme. La crise sanitaire a favorisé sa bonne tenue et plus globalement, les enjeux de télécommunication et d'IT ne peuvent être ignorés par les entreprises. Et comme dans d'autres secteurs, un phénomène de concentration répond à cette croissance. Le tout est par ailleurs amplifié par une sortie de crise qui voit de nombreux dirigeants désireux de vivre d'autres aventures et qui considèrent la période actuelle comme un momentum pour envisager d'autres projets. « Beaucoup de chefs d'entreprises sortent éreintés de la période Covid. Le secteur télécom a bien performé. C'est donc le bon moment pour céder son entreprise », analyse Hervé Mangot, qui se dit, par ailleurs, très sollicité.

Un contexte de développement qui place la PME sophipolitaine en pleine phase de consolidation. Les opérations de croissance externes successives l'obligent désormais à se structurer davantage. D'où une phase de recrutements entamée qui concerne l'embauche de commerciaux - 10 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, 6 pour Sophia-Antipolis - mais aussi de profils RH, administratifs, qui seront basés au siège, au cœur de la technopôle sophipolitaine, tandis que 5 postes spécialisés en support informatique concernent Toulouse et Nice. « Notre portefeuille comprend désormais 18.000 clients BtoB et pour cela nous avons besoin de développer des outils adaptés », souligne Hervé Mangot. Dont, par exemple, des outils de webmarketing et de clicktocall.

PME aujourd'hui, ETI demain ?

Mais Saphelec, en concluant sa dixième opération de croissance externe et en se structurant en conséquence, prend le chemin de l'ETI. Le chiffre d'affaires envisagé pour l'exercice en cours s'établit à 30 millions d'euros pour un effectif de 150 personnes, lequel devrait regrouper 200 salariés rapidement. Ce même chiffre d'affaires qui a comme objectif d'atteindre 50 millions d'euros à horizon 2025. Alors même qu'Hervé Mangot avoue poursuivre actuellement des discussions avec plusieurs installateurs privés...