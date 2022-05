En digitalisant les ateliers de réparation automobile, Carform mise sur l’expérience client

Le secteur de la réparation automobile n'échappe pas à la digitalisation, portée par les grandes tendances de fond que sont le développement de l'e-commerce, la connectivité des véhicules ou encore les nouvelles attentes des consommateurs comme la personnalisation des services. Cette transformation s'inscrit dans un contexte où l'après-vente, segment déjà très concurrentiel, perd peu à peu de la valeur. Si l'on en croît l'analyse prospective réalisée en 2019 par le cabinet TCG Conseil, à l'horizon 2025, le nombre d'entrées en atelier pour la carrosserie par exemple devrait baisser de 16%, celui pour le bris de glace, de 6%. En cause, pêle-mêle, l'essor des véhicules électriques nécessitant moins d'entretien, le développement des aides à la conduite, la fiabilité... C'est donc en toute logique que le marché s'intéresse de plus en plus ouvertement aux solutions permettant de gagner en agilité et d'améliorer l'expérience client afin de se démarquer de la concurrence.

Digitaliser l'ensemble du processus

C'est justement ce que propose Carform. Fondée en juillet 2021 et basée à Sophia Antipolis, la jeune pousse a développé un logiciel spécialisé dans la gestion et le pilotage des ateliers de réparation automobile. "A la différence des logiciels historiques, qui fonctionnent en silo, nous venons digitaliser l'ensemble du processus de réparation", indique Marc Giordanengo. Issu de l'industrie financière, ce spécialiste de l'assurance et du conseil en numérique s'est associé à son frère, Franck, ancien de chez Albax et cofondateur des carrosseries CDA, pour apporter une réponse qu'il résume ainsi : "Transformer l'expérience atelier au service de l'expérience client". Et ce, en apportant une vision centralisée de l'activité, de la prise de rdv à l'état d'avancement des différentes étapes des travaux, du niveau de saturation de l'atelier à la disponibilité des équipes ou des véhicules prêts... Le tout est renseigné via des bornes tactiles installées sur site, et accessible en temps réel aux clients finaux et aux donneurs d'ordres que sont les assureurs et les loueurs. Chaque sinistre, chaque dossier client possédant son propre espace web.

Reprendre place sur la chaîne de valeur

Opérationnelle depuis le dernier trimestre 2021, la solution Carform équipe à ce jour une petite vingtaine de sites en France et vise la centaine d'ici à la fin de l'exercice en cours. Elle adresse autant les réparateurs indépendants à la recherche de productivité et de fluidité que les concessionnaires, ces derniers passant de plus en plus d'une logique de vente d'un bien (le véhicule) à la vente d'un service (la mobilité). A cet égard, "il y a un vrai enjeu pour les marques à reprendre place sur la chaîne de valeur de l'entretien du véhicule", indique-t-il. Autre cible privilégiée, les donneurs d'ordres, comprendre les loueurs de voiture par exemple, pour lesquels il s'agit de mieux piloter les réparations pour réduire le temps d'immobilisation des véhicules, et ainsi optimiser leur parc. Mais aussi les assureurs, "dont dépendent 80% des réparations en France", relève le dirigeant. Qui souligne : "En apportant de la transparence et de la visibilité, on revalorise leur expérience clientèle".

Modèle IA

La start-up s'appuie sur les compétences d'une dizaine de personnes, dont une majorité de ressources externes qu'elle souhaite internaliser au gré des contrats décrochés, notamment celles liées à la partie développement. Un développement focalisé à l'origine sur les segments carrosserie et réparation collision qui s'ouvre désormais à la mécanique, au bris de glace, à l'entretien... "Nous avons un outil agile qui nous permet de travailler aussi bien sur la préparation et l'accessoirisation des véhicules neufs que sur la remise en état des véhicules d'occasion". Labellisée Bourse French Tech, Carform table sur un "chiffre d'affaires à 6 chiffres dès cette année" et s'engage par ailleurs dans un processus de R&D au travers duquel elle entend, à partir des datas récoltées, établir un modèle d'IA capable de prédire une date de fin de travaux en fonction du type de choc et de la réparation cible.