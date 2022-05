Le constructeur automobile Oreca prend le virage de l'e-commerce sportif

La métaphore sportive n'est jamais très loin lorsque l'on parle d'entrepreneuriat. Alors quand le dirigeant œuvre dans la course automobile, la passerelle est encore plus naturelle. "Nous sommes des compétiteurs donc habitués à nous bagarrer sans arrêt", défend Hugues de Chaunac, fondateur d'Oreca. Installé sur le plateau de Signes, le constructeur automobile est un spécialiste de l'endurance à plus d'un titre. D'abord sur les circuits, aux 24h du Mans ce sont 25 de ses véhicules LMP2, une catégorie de la compétition, qui partiront au départ de la mythique course.

Ensuite parce qu'Oreca s'apprête à souffler sa 50e bougie en 2023. Un demi-siècle fait de performances sportives mais pas seulement. "Nous sommes un vrai industriel qui travaille à l'international", revendique fièrement Hugues de Chaunac. Une trajectoire qui n'était pas forcément celle envisagée au départ par ce passionné de courses automobiles. Alors qu'il est étudiant et qu'il donne en parallèles des cours privé de mathématiques, un ami lui demande de s'occuper de lui pour courir en F3. De fil en aiguille, il se retrouve en charge de l'écurie Alpine dans cette même catégorie puis fonde Oreca. "Juste pour trois ou quatre ans, après je deviens sérieux et trouve un emploi", raconte Hugues de Chaunac. Finalement, les contrats s'enchaînent comme les courses et Oreca est toujours là.

La production va doubler

C'est dans les années 90 que l'entreprise entame une diversification en se positionnant sur la vente par correspondance, ancêtre pas si lointain de l'e-commerce, et l'évènementiel. Deux segments toujours d'actualité auxquels se complète le pôle technologique. Ce dernier reste le plus important puisqu'il pèse 40% des 80 millions d'euros de chiffre d'affaires de la société varoise. Il réunit les casquettes de constructeur de voitures de course, de prestataires pour d'autres constructeurs ainsi qu'une division moteur. Une activité qui est sur le point d'appuyer sur l'accélérateur grâce notamment à un contrat gagné auprès de Ferrari pour les futures GT3 de l'emblématique marque italienne. Cela représente 50 voitures à sortir chaque année quand Oreca vient d'assembler sa 100e depuis quatre ans.

Pour absorber cette croissance attendue un nouveau technocentre va sortir de terre durant l'été 2023. "Un symbole" pour Hugues de Chaunac qui ne cache pas sa fierté de voir dans Oreca un immense palmarès sportif mais aussi une vraie entreprise capable de durer. "Ce bâtiment montre que nous sommes confiants dans l'avenir", souligne-t-il. Et ce malgré les difficultés conjoncturelles internationales qui obligent la PME à de nombreux efforts pour s'approvisionner. "Nous changeons de fournisseur si besoin ou notre logistique, nous pouvons envoyer une camionnette pour aller chercher une marchandise une fois qu'elle est en Europe", explique le dirigeant.

Gestionnaires merchandising dans le rugby

Le type de situation où la diversification prend tout son sens. Surtout que pour Oreca, l'ecommerce ne se limite pas à la vente de ses produits ou ceux d'autres marques de courses. Le constructeur joue également le rôle d'opérateur sur l'ensemble des produits dérivés pour la fédération française de rugby ou le stade Français. En clair, lorsqu'une personne commande ou écharpe ou un maillot du club parisien, tout est traité par l'entreprise varoise. "Nous voulons devenir le leader de la gestion d'ecommerce dans le sport", avance Hugues de Chaunac qui confie se pencher sur des clubs et ou fédération d'autres disciplines. Toutes intéressent l'entreprise.

Ce développement lancé il y a près de cinq ans porte ses fruits puisque que cela génère 15 millions d'euros de revenus, soit plus que les 10 millions de la distribution des équipements automobiles. Le pôle événementiel lui repart de l'avant après les mois de restrictions sanitaires. Une vraie course d'endurance.