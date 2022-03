Acteur (aussi) de la montagne, You and your House revendique une autre vision de la promotion immobilière

Avec le projet AMO, contraction d'Amour et de MOntagne, You and your House sort du bois. C'est en effet cette jeune société de promotion immobilière originaire de Marseille, fondée en 2020, qui a été retenue par la commune d'Isola pour la réalisation d'un programme immobilier touristique de 589 lits dans la plus haute station de montagne des Alpes-Maritimes. Une surprise pour certains, une suite logique pour Florent Petrucci, son fondateur : "Nous sommes jeunes et inconnus, pour autant la qualité du dossier AMO a retranscrit nos expériences dans le domaine". Il faut dire que le dirigeant présente quinze ans d'expériences en promotion immobilière dans de grands groupes nationaux. De fait, il a su s'entourer de partenaires solides pour construire son projet, de Spie Batignolles au groupe Accor, en passant par l'agence DP Architecture et l'artiste niçois Nicolas Bianco, spécialiste du marbre. Lequel s'est inspiré de l'art japonais kintsugi, ou art de la résilience, pour imaginer le futur mur d'escalade indoor, un des deux équipements publics intégrés à l'opération de près de 8 000 m² SP (surface plancher) dont la livraison est attendue à l'été 2025.

Le besoin du destinataire final comme boussole

"J'ai décidé de monter You and your house pour développer ma vision de la promotion immobilière", explique Florent Petrucci. Pour lui, la fabrique de l'immobilier, encouragée par le développement et la production de masse observée ces dernières années, oublie les fondamentaux, à savoir "le besoin des destinataires finaux et le contexte local", autrement dit "la pertinence de l'objet par rapport au lieu et à l'adressé". "Dans notre métier, rien n'est figé, rien n'est immuable. Il faut sans cesse nous poser la question de ce que nous, promoteurs, laissons comme traces. Les architectes laissent une œuvre architecturale, les promoteurs doivent y laisser une âme". Ce qui exclut, de fait, tout modus operandi industriel pour traiter l'ensemble des phases d'un projet immobilier de manière artisanale, "au cas par cas", dit-il, afin "d'être en adéquation avec le lieu et le mode d'habiter". "Cela relève du détail, reprend-il, mais tout se cache dans les détails".

35 000 m² SP en cours de montage

La recette, visiblement, fait mouche. En deux années d'activité, la société de promotion immobilière revendique près de 35.000 m² SP en cours de montage. Un développement accéléré qui se concentre sur des produits gérés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi eux, outre l'ensemble d'Isola comprenant d'une part une résidence touristique et un hôtel 4 étoiles opérés par la marque Mercure, de l'autre une hostellerie (ou hôtellerie économique type auberge de jeunesse) gérée par l'enseigne Jo and Joe, on trouve un projet de résidence étudiante à Marseille, un ensemble mixte - commercial, tertiaire et résidence senior - aux Pennes-Mirabeau ou encore neuf villas de standing à Falicon, dans les Alpes-Maritimes. Un positionnement qualifié d'opportuniste par le dirigeant. "La crise du Covid n'a pas impacté nos développements, au contraire elle a généré des flux et des opportunités en matière de foncier. Parallèlement, ces deux dernières années ont été façonnées par les différentes prises de position urbanistiques et politiques des grandes communes et métropoles qui repensent l'aménagement des villes selon les notions de désimperméabilisation des sols, densification ou encore réhabilitation des centres-villes. Cela est évidemment une bonne chose, mais demande du temps pour être mis en application. D'où notre positionnement sur l'immobilier opéré et le résidentiel individuel qui connaissent une forte demande". Toutefois, You and your house travaille à élargir sa cible et planche sur des projets de programmes résidentiels collectifs et de réhabilitation. Elle se prépare par ailleurs à une année 2023 consacrée à la mise en production des projets en cours, ce qui nécessitera d'engager une démarche de structuration de l'entreprise. Qui souhaite "rester à taille humaine".