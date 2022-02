Spécialiste du stockage à la demande, YouStock prépare son implantation à l’international

Lorsque Youstock naît en 2015, l'objectif d'Alexis Bouresche et Jacopo Marzocco est d'apporter une solution de rangement qui réponde aux besoins des grandes villes, où la question du foncier est une problématique récurrente et non résolue. Si le stockage et même le self-stockage est un secteur qui comprend déjà quelques acteurs, celle qui est alors une startup naissante choisit de développer un modèle qui ne tient compte, en facturation, que du volume réellement stocké. « Payer de l'air vide est inconcevable. Nombreux sont ceux qui n'utilisent que 50% à 60% de leur box. Nous souhaitions être justes et transparents », explique Alexis Bouresche.

Créée à Monaco en 2017, accompagnée par l'accélérateur monégasque MonacoTech, Youstock opte, dans un premier temps, pour un développement territorial qui se concentre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. « Nous avons fait le choix de nous concentrer sur une zone allant de Menton à Cannes et cela afin de démontrer un effet de traction qui nous permettait d'enregistrer une croissance à deux chiffres tous les mois ». Un premier apport financier en 2017, en love money, contribue à structurer l'équipe, « l'objectif étant de pouvoir consolider les process et absorber la montée en puissance », le chiffre d'affaires étant multiplié par trois entre 2016 et 2017.

Faire la preuve du concept

Une première levée de fonds en 2019, pour un montant de 2,3 millions d'euros ouvre les perspectives d'un maillage qui dépasse enfin les frontières régionales, Youstock s'implantant alors à Paris. Une étape qu'Alexis Bouresche considère comme essentielle pour convaincre les investisseurs, le passage par la Capitale étant considérée comme la preuve que le service sert bien le marché ciblé. Paris où la pression immobilière et la densité poussent le recours à des solutions de stockage.

Le confinement et l'interdiction d'exercer qui s'en suivent vont certes contrarier la feuille de route de l'entreprise mais provoquer néanmoins un contre-effet positif. « Les confinements ont provoqué une vraie prise de conscience sur l'importance des espaces de vie et nos futurs clients se sont interrogés sur ce qu'ils pouvaient faire des objets à utilité saisonnière ou secondaire, ces objets que l'on n'utilise pas au quotidien ».

Un contre-effet qui pousse encore la croissance de Youstock, de l'ordre de 88% sur l'exercice 2019-2020, réitéré en 2021. Novembre 2021 qui voit la finalisation d'un nouveau tour de table, pour un montant de 3,7 millions d'euros, effectué auprès du fonds spécialisé Proptech Amavi Capital, Région Sud Investissement, Bpifrance auquel s'adjoint le business angel Jean-Luc Haddad, fondateur et dirigeant de Grospiron International, spécialiste du déménagement.

Devenir leader européen

Un nouvel apport financier qui permet à Youstock de compléter son maillage en région. Ainsi, Lyon sera opérationnel d'ici la mi-février tandis qu'une seconde implantation dans une grande ville française est aussi dans les tuyaux.

Mais le développement de l'entreprise passe aussi par le développement des produits, notamment les outils numériques dédiés à la gestion logistique, issus de la R&D interne, le pôle tech employant 11 personnes. « Le but est d'automatiser le maximum de tâches afin de gagner en réactivité », explique Alexis Bouresche. Car, à l'horizon se profile un déploiement encore plus ambitieux, celui de l'international.

Prévu pour 2023, il devrait concerner les capitales européennes, même si pour l'heure aucuns pays n'ont été définitivement définis et que le choix se portera probablement vers un pays frontalier, usant de la même devise, l'euro en l'occurrence. « Peu de sociétés proposent en Europe ce que YouStock propose », poursuit le dirigeant monégasque qui envisage déjà un nouveau tour de table pour accompagner ce passage à l'échelle. Pour rappel YouStock établit son modèle sur une collecte et livraison à domicile et un inventaire disponible en ligne et revendique une note de 4,7/5 enregistrée sur le site de notation d'avis clients, Trustpilot.

Après le segment BtoC, le segment BtoB est-il envisagé ? « Nous possédons quelques grands comptes, de belles références, afin de comprendre leurs besoins, mais le positionnement sur le BtoB n'est pas prévu dans l'immédiat ». YouStock, dont le portefeuille client est composé de 1.400 clients pour 13.000 m3 de stockage, emploie 45 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2021.