Green City Organisation veut bloquer les déchets avant qu'ils ne finissent en mer

Isabelle Gerente a l'habitude d'avoir la tête dans l'eau. Cette scaphandrière professionnelle y était même "tous les jours" raconte-t-elle. C'est là qu'elle a pu, avec son collègue Thierry Dubourdieu-Rayrot, constater la présence de déchets en mer venus... de la terre. Ce qui représente la grande majorité de la pollution maritime. "Nous nous sommes intéressés à ce qui est apporté par les eaux pluviales et nous avons constaté qu'il n'existait rien pour y remédier", explique la cofondatrice de Green City Organisation. Car lorsqu'un déchet se retrouve par terre, un épisode de forte pluie entraîne tout ce qui se trouve vers les caniveaux. L'exutoire se trouve lui au point le plus bas, ce qui signifie très souvent la mer pour les villes côtières.

La start-up basée à Marseille veut donc y mettre fin à ce déversement grâce à D'Rain. Il s'agit d'un filet qui se fixe à l'exutoire situé sous l'eau pour emprisonner les déchets sur le point de prendre le large. Le système est équipé d'un rupteur afin d'éviter que l'évacuation ne soit encombrée en cas de trop-plein. Cette méthode permet ainsi, le temps de venir vider le filer, de laisser l'eau s'écouler en continuant à capter les déchets. "Le dispositif est monitoré en temps réel ce qui permet de signaler s'il faut intervenir ", précise Isabelle Gerente. Les capteurs permettent également de mesurer la pollution de l'eau.

Un bureau d'étude plus qu'un fabriquant

Le concept a terminé ses phases de tests et prototypages, Green City Organisation vient de débuter la commercialisation de son produit. Une première installation est prévue dans les prochaines semaines à Marseille sur l'exutoire du Vieux-Port, le plus gros des 200 que compte de la ville (dont 180 sont sous-marins) avec une taille de quatre mètres sur trois. Cette première installation doit aussi permettre à la start-up de montrer à quoi ressemble en situation son D'Rain. Isabelle Gerente identifie deux types de prospects : "Les propriétaires des réseaux pluviales, c'est-à-dire la collectivité compétente, et les gestionnaires comme Veolia ou Suez qui peuvent être intéressés d'inclure notre produit dans leurs offres lorsqu'ils répondent à des marchés".

Si D'Rain s'est développé en interne, la jeune pousse de trois salariés compte jouer le rôle de bureau d'étude et trouver des partenaires industriels pour ne pas avoir à s'occuper de la fabrication. "Nous voulons vendre une licence d'exploitation et notre compétence pour mener les études afin de permettre au mieux son exploitation", détaille la dirigeante. En clair, il s'agit de nouer des partenaires avec des industriels pour qu'ils s'occupent de la fabrication. L'objectif est d'équiper une dizaine d'exutoires en France d'ici la fin de l'année.

Cap sur l'international

La stratégie commerciale débute par l'Hexagone mais elle vise dès l'année prochaine un fort développement à l'international. "Nous avons une forte ambition sur ce domaine, notamment en Méditerranéen car pour être efficace contre la pollution il faut s'étendre sur cette mer semi-fermée", souligne Isabelle Gerente. Pour assurer un développement rapide, la start-up veut se rapprocher d'organisations non-gouvernementales dans chacun des pays des deux rives pour promouvoir sa solution auprès d'acteurs pouvant y être sensibles.

Le modèle de Green City Organisation s'appuie également sur une recherche et développement intense. "Nous allons compléter notre gamme avec des solutions connexes", explique l'entrepreneuse qui avance le chiffre de trois nouveaux brevets d'ici trois ans. Parmi les innovations, celle la plus proche d'aboutir est celle baptisée Green Caps. Elle repose sur le même modèle que D'Rain mais permet cette fois de capturer les hydrocarbures grâce à des capsules. Son développement doit se terminer l'année prochaine. De quoi laisser le temps à Green City Organisation de commencer à se déployer.