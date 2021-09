L’étude scientifique, l’étape clé du déploiement de CrocosGoDigital, spécialiste de la détection des troubles cognitifs chez l’enfant

Comme pour les médicaments, l'étape de l'étude scientifique est l'étape charnière. Pour Vincent Berge, elle est la validation nécessaire pour permettre à la startup née en 2018 de confirmer son approche différenciante dans le diagnostic des troubles cognitifs chez l'enfant de 6 à 15 ans. Habituellement, le diagnostic est posé après remarques de certaines troubles. CrocosGoDigital s'appuie en revanche sur les marqueurs biologiques et digitaux, des marqueurs factuels, qui permettent de signifier le symptôme et la maladie. Cette approche baptisée RDoc permet un diagnostic automatisé, évitant ainsi toute la dimension invasive du processus. Pour se faire, la startup crée des ateliers ludiques où il est question de programmation de robots ou de drones ou encore de jeux vidéos.

L'objectif dispositif médical

« En utilisant les neuro-sciences et l'intelligence artificielle, on laisse tomber la classification habituelle », explique Vincent Berge. Ce que doit notamment permettre de définir l'étude scientifique c'est par exemple combien de marqueurs sont nécessaires pour valider le diagnostic. A noter que les différentes études menées par CrocosGoDigital embarquent les expertises de plusieurs laboratoires, dont la laboratoire Retines à Nice, l'institut de neurosciences de La Timone, basé à Marseille, l'Ecole des Mines Saint-Etienne à Gardanne ou encore l'ESM à Paris.

Aux ateliers ludiques, premiers étages de la fusée en quelque sorte, CrocosGoDigital y ajoute donc un second outil, cette détection automatisée - encore en phase de R&D - qui doit apporter souplesse et efficacité autant aux parents qu'aux enseignants ainsi qu'aux neuro-spécialistes, outil qui recueillera les données, Le troisième étage de la fusée, c'est CrocoRem, une plateforme de remédiation qui a déjà été labellisée dispositif médical dans une première version. Et qui proposera ainsi un suivi personnalisé, en fonction de l'enfant.

L'appétence des écoles primaires privées

Si l'étude - qui est de niveau européen - est évidemment l'étape charnière, en parallèle CrocoGoDigital poursuit son rapprochement avec certaines écoles primaires, du ressort du privé. Un « marqueur tout aussi important » pour Vincent Berge, qui a dû faire face à une certaine défiance au début de l'aventure CrocoGoDigital. La signature avec la 50è école primaire souligne « une tendance » dit-il. « Nous poursuivons un rythme de partenariat d'une à deux écoles chaque mois » et c'est avec Ecole Libération, réseau d'écoles primaires alternatives et expérimentales dont l'objectif est de créer un centre éducatif qui accueille les enfants neuroatypiques, leurs familles et les professionnels, ces derniers pouvant accompagner l'enfant dans le développement de son potentiel. « Nous constatons une certaine ouverture des écoles primaires privées sur l'expérimentation innovante. C'est une tendance que je n'avais pas vu venir » fait remarquer Vincent Berge.

Levée de fonds prévue pour 2022

« Ces deux milestones, à la fois R&D et business, valident notre approche » redit le dirigeant. Qui poursuit la préparation d'un tour de table, prévu pour être conclu en mars ou avril 2022 et qui doit accompagner la poursuite de labellisation dispositif médical. Et qui insiste sur l'égalité des chances qui doit permettre à tout enfant de déployer son potentiel. Sur le volet santé publique qui est sous-tendu... CrocosGoDigital, qui emploie 25 personnes, table sur un chiffre d'affaires de 1 million d'euros pour l'exercice en cours.