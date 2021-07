Comment ERM Automatismes diversifie ses marchés

2.200 mètres carrés de surface de production. 8,7 millions d'euros de chiffres d'affaires. Une cinquantaine de salariés. ERM Automatismes a bien changé depuis sa création en 1990 par René Guichard, un professeur d'automatisme du lycée Jean-Henri Fabre à Carpentras.

Avec ses élèves, celui-ci décide de monter une société pour fabriquer des machines à destination de l'industrie. Puis en 1995, l'offre se déplace vers les centres de formation. Des IUT, des universités, des écoles d'ingénieur, pour qui ERM Automatismes conçoit et fabrique des cellules robotiques et autres mini-usines didactiques. « Aujourd'hui, cette activité reste la principale de l'entreprise », assure Cyril Liotard, PDG de l'entreprise qui a pris la relève de René Guichard au début des années 2000. « Nous faisons partie des leaders sur le marché français et nous réalisons environ 30 % de nos ventes à l'export ».

Les machines sont conçues par le bureau d'étude de l'entreprise puis assemblées en interne avant que l'équipe de vente se charge de leur commercialisation. « Ponctuellement, il arrive que l'on ait des partenaires. Mais la plus grosse partie de l'offre est produite en interne ».

A côté de cette activité principale, ERM Automatismes est revenue plus amplement à son activité initiale à destination des industries. « Nous avons fortement développé nos compétences internes en robotique. Aujourd'hui nous répondons aux besoins en robotique et objets connectés d'industriels qui se trouvent essentiellement dans le quart sud-est ». Des clients pour la plupart issus des secteurs agroalimentaire (très présent dans la Vaucluse), pharmaceutique et cosmétique.

Équipements pour le prototypage via divers partenariats

En 2016, devant l'essor de l'impression 3D et des fablabs -ces lieux où chacun peut utiliser des machines nécessaires à la fabrication ou à la réparation d'objets- ERM Automatismes décide d'ajouter une nouvelle unité commerciale à son arc : ERM Fab & test. « Nous sommes intégrateurs de solutions de fabrication numérique (imprimante 3D, centre d'usinage ...). Mais cette fois, nous avons décidé de ne pas faire le développement nous-même mais de nous associer à des partenaires reconnus. Nous, on intègre leurs solutions dans les process de nos clients ».

C'est ainsi que l'entreprise vient de s'associer à Mécanumérique, seul producteur français d'usineuses à commande numérique dans le secteur de la formation, basé dans le Tarn. « Ils travaillent depuis très longtemps sur l'équipement des centres de formation et des écoles. Ils font des machines de fraisage et de tournage, de découpe au jet d'eau ... Ils se positionnement dans un domaine où nous n'avons pas encore structuré notre offre. Eux voulaient renforcer leurs efforts commerciaux sur l'industrie. Nous, nous sommes très présents dans l'éducation, alors c'était intéressant pour eux. Nous assurerons la distribution de leurs produits sur ce marché ». 23 lycées technologiques de Centre-Val-de-Loire ont ainsi été équipés.

Un potentiel sur le continent africain

Enfin, ERM Automatismes a une quatrième activité : l'énergie. « On alimente des sites autonomes en énergie grâce à nos compétences en énergies renouvelables ». Dans ce domaine, l'entreprise est très présente en Afrique : Mauritanie, Algérie, Côte d'Ivoire, Cameroun ; mais aussi en Guyane. « Des zones où le réseau électrique est mauvais. La décentralisation de l'électricité est un sujet important depuis quelques années. En Afrique, on en est au tout début ».

Et le continent l'intéresse aussi pour ses activités de didactique. « La population est jeune et les pays ont besoin de s'industrialiser et de former la jeunesse ». ERM Automatismes y voit donc un potentiel pour augmenter la part de son chiffre d'affaires à l'export.