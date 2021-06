Marseille, ville capitale du développement de Click&Boat

Les premières chaleurs estivales réveillent les côtes des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Avec 135 ports et près de 60.000 anneaux, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur revendique la plus grande capacité d'accueil de la plaisance en France. Un territoire idéal pour Click&Boat. L'entreprise de location de bateau s'appuie sur une interface similaire au célèbre Airbnb. Basée à Paris depuis sa création en décembre 2013, la société qui compte aujourd'hui plus de 200 salariés, dispose d'un bureau à Marseille depuis mars 2019.

Des locaux qui ne sont pas une simple extension ou un lieu de télétravail mais bien le bras commercial de Click&Boat puisque c'est ici que sont réunis les équipes dédiées à cela. Soit une quarantaine de personnes, contre dix lors de l'ouverture. "Nous venions régulièrement pour différentes opérations, mais le choix d'y installer une partie des salariés en permanence répond à un objectif de business, celui d'être proche de nos clients", explique Adelaïde de Villaine, responsable des ventes de la société et de l'antenne provençale. L'un des fondateurs, Jérémy Bismuth, est par ailleurs originaire de Marseille.

Être proche des clients

Mais au-delà d'un attrait affectif, les chiffres parlent d'eux-mêmes. "Tous pays d'origine du locataire confondus, Marseille arrive en tête comme destination numéro un pour louer un bateau sur notre plateforme. La région PACA est, depuis toujours, notre top 1, devant la Bretagne, la Nouvelle Aquitaine et la Corse, pour ce qui est des réservations déjà acceptées", précise l'entreprise. La tendance se confirme. Depuis le début d'année, Provence-Alpes-Côte d'Azur représente 40% du volume d'affaires de Click&Boat sur le marché français. Un tiers de la flotte disponible se trouve dans la région.

"Être présent ici nous permet d'avoir un meilleur rayonnement", juge Adelaïde de Villaine. Notamment pour développer l'offre dit de croisière, des excursions de quelques jours sur des voiliers ou catamarans de 12 places maximum. "C'est important de pouvoir rencontrer les propriétaires de bateaux et de connaître la région que cela soit les Îles de Lérins, de Hyères ou les calanques. Cela permet de donner quelques conseils sur un restaurant, une crique ou une randonné".

Ce segment d'activité est plus rémunérateur que les réservations de seulement quelques heures. L'entreprise française, qui à l'origine se positionnait sur le marché des particuliers, développe depuis peu ce secteur comme en témoignent les rachats l'année dernière de l'Allemand Scansail et l'Espagnol Nautal. La Cité phocéenne est d'ailleurs la seule dont la présence d'un bureau n'est pas liée à un rachat, hormis pour le siège social, sur les cinq que compte Click&Boat.

Une attractivité pour l'embauche

Ces opérations de croissance externe permettent également de plus facilement s'étendre sur les marchés internationaux. Une mission sur laquelle travaillent aussi les équipes de Marseille. Parmi les 40 employés, la moitié sont d'ailleurs des étrangers.

"La présence de l'aéroport à proximité est un plus pour se déplacer", ajoute Adelaïde de Villaine qui voit en Marseille un moyen d'attirer et de garder les salariés. "Plusieurs disent qu'ils ne repartiraient pas à Paris ou qu'ils ne seraient pas venus travailler chez nous si nous n'étions pas ici", assure-t-elle. L'ambition est donc de continuer à se développer. "Si nous multiplions encore le nombre d'employés par quatre en deux ans nous serons très contents", s'avance Adelaïde de Villaine. Pour l'année 2021, Click&Boat prévoit d'ores et déjà d'atteindre un volume d'affaires de 100 millions d'euros. Et la région Sud va grandement y contribuer.