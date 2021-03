Les senteurs de Lothantique confortent leur conquête de l'international (et ça passe par les Etats-Unis)

Avec un siècle d'activité au compteur, Lothantique a connu bien des évolutions. "Aujourd'hui nous faisons des senteurs pour le corps et la maison", résume le directeur de la PME bas-alpine Denis Vogade. Ce dernier est aussi le petit-fils de la fondatrice de la société en 1920, l'activité se concentrait alors sur la distillation et sous le nom de "Mouranchon frères". C'est en 1987 que Denis Vogade reprend l'entreprise familiale, commence sa diversification et change son appellation.

"Il s'agissait de déposer une marque qui était un clin d'œil à Jean de Florette (ndlr : à une citation de l'œuvre de Marcel Pagnol)", raconte le dirigeant. C'est depuis Peyruis que...