Ni coworking, ni coliving, Workling réinvente le télétravail

Depuis un an, le télétravail est devenu la façon la plus répandue et régulière d'exercer sa profession. Douze mois qui ont permis de tirer un premier bilan de l'expérience forcée, une façon de jauger aussi les conséquences sur les habitudes traditionnelles, alors même que la tendance à instaurer le télétravail dans les entreprises était en train de s'accélérer. Douze mois qui ont finalement montré que oui, la productivité a été au rendez-vous - surtout la productivité individuelle - mais que non, ce n'est pas la solution totalement idéale, la rupture de lien social, d'échanges avec les autres salariés, ses supérieurs, l'isolement, étant les raisons d'un...