Pourquoi Miliboo renforce sa stratégie logistique dans le Sud

(Crédits : DR)

Le spécialiste de la conception et de la vente digitale de mobilier tendance, originaire d’Auvergne-Rhône-Alpes, internalise désormais son outil logistique, installant à Saint-Martin de Crau, un Milistock de 20 000 m2. Une décision liée à la croissance de l’entreprise et qui doit justement servir les objectifs de développement comme l’optimisation des flux de transports. Le choix d’une implantation plus forte des Bouches-du-Rhône est évidemment stratégique.