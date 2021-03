BFM DICI ou comment Altice se déploie (aussi) dans les Alpes

(Crédits : DR)

En créant une nouvelle chaîne d’information dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, le groupe dirigé par Alain Weil poursuit son maillage territorial. Sauf qu’ici il n’est plus question de métropoles mais de départements montagnards et campagnards. Ce qui n’enlève rien au business-modèle déjà déployé ailleurs. Et ce point de plus sur la carte de France pourrait bientôt être rejoint par un nouveau déploiement dans le Sud, suite au rachat d’Azur TV.