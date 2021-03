Spécialiste de la cybersécurité, l’éditeur Egerie se renforce sur le marché européen

La cybersécurité est clairement un sujet du monde numérique. Un monde qui continue de croître, ainsi que la crise l'a démontré. Sauf que croissance du numérique va avec croissance des vulnérabilités. Ce qui exige de savoir se protéger, le plus en amont possible.

Née en 2016, Egerie s'est positionnée sur l'édition de logiciels spécialisés dans le pilotage du risque cyber. Plus précisément, la PME installée à Toulon et Paris édite une plateforme qui cartographie les risques cyber et précise les mesures à mettre en place pour les contrer et surtout les anticiper. Un « audit » qui est hyper-stratégique car il « permet aux entreprises de modéliser leurs risques métier et de préciser les mesures adéquates à mettre en place », explique Jean Laroumetts, le co-fondateur et président d'Egerie. Le but : « inscrire les entreprises dans une démarche vertueuse ».

Une cyber-exposition plus forte

Car bien sûr, le risque cyber est...