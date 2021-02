Jean-Christophe Ehrhardt – Banque de France : « Entreprises, ne fuyez pas votre cotation »

Avant le Sud, Jean-Christophe Ehrhardt a plutôt été en poste dans le quart nord-est puis ouest de la France, poursuivant dit-il « un parcours classique », devenant directeur régional en 2014 à Rouen et devant, pour suivre les conséquences de la loi NoTRE, mettre en pratique le rapprochement entre la Basse-Normandie et la Haute-Normandie. Ce sera ensuite la direction régionale Grand-Est. Et donc, depuis peu, Provence Alpes Côte d'Azur.

Une région à l'économie plurielle, qui en ce début 2021 est « entre deux eaux ». Le premier confinement de mars 2020 a été, rappelle-t-il, suivi d'un « rebond exceptionnel, car l'économie régionale est très orientée services. Nous sommes remontés assez rapidement d'un point bas - 40 % d'activité - à 90 % d'activité. C'est un facteur intéressant, car cela démontre que lorsque le sanitaire va bien, la tendance naturelle est de sur-réagir. Côté moral, si le premier confinement a produit une sorte de cohésion d'ensemble, cela a été plus délicat lors du second confinement. Décembre a produit un effet rattrapage significatif. Actuellement,...