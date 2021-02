La coalition internationale menée par CMA CGM, un modèle pour accélérer les transitions ?

(Crédits : DR)

Créée fin 2019 pour accélérer le développement des énergies et des technologies d’avenir capables de servir la mobilité durable, elle accueille désormais Airbus, Bureau Veritas et PSA International, renforçant de fait le regroupement de grandes entreprises déjà engagées comme Carrefour, Michelin, Faurecia ou Schneider Electric. Une coalition qui travaille sur des sujets d’hydrogène vert, de biocarburants, de plateformes multimodales, d’électricité verte ou GNL. Et qui promet du concret pour 2021. Au-delà des annonces, est-ce cette forme de coopération qui est la meilleure façon d’aller plus vite sur la décarbonnation ?