Philipe Guignard : « La raison du succès du Village by CA à Sophia-Antipolis ? La capacité à mettre les entreprises en écosystème »

(Crédits : DR)

FOCUS - Episode 2 - Piloter l’implication du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur sur le territoire, le soutien à l’innovation et la stratégie capable de mettre le tout en musique, c’est le rôle de celui qui est en charge des Territoires et des entrepreneurs de demain. Où la notion d’accompagnement ne se cantonne pas aux seules jeunes entreprises innovantes et où l’enjeu de la reprise économique se situe aussi dans la capacité à prendre des risques… correctement calculés.