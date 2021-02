Colis Privé rejoint le Climate Pledge d’Amazon : quels enjeux ?

(Crédits : DR)

La marque du groupe Hopps, spécialisée dans la livraison et basée à Aix-en-Provence fait partie des vingt nouvelles enseignes embarquées dans la seconde salve d’entreprises ayant accepté de signer la charte mise en place par la firme de Jeff Bezos en 2019. Au-delà de l’aspect communication et marketing, quelles sont les conséquences concrètes, sachant que la décarbonnation des villes et le sujet du dernier km sont des sujets centraux dans la ville « smart ».