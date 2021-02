Eric Panijel – Arkopharma : “Le marché européen est une nécessité pour notre croissance”

(Crédits : DR)

Expert en marketing, passé notamment par Procter & Gamble, les Laboratoires Vendôme et Johnson & Johnson, le nouveau président de l’ETI spécialiste des compléments alimentaires naturels veut mettre l’accent sur la communication, l’innovation et l’Europe. Un triptyque qui vise à accélérer la croissance des ventes après une année 2020 où le laboratoire basé à Carros a su démontrer souplesse et réactivité.