La chaudronnerie Moscatelli déménage pour "changer de dimension"

On peut parler d'une reprise spectaculaire. Depuis l'arrivée aux manettes de Rémy Volps en 2017, la chaudronnerie Moscatelli a vu son chiffre d'affaires passé de 7 millions d'euros à 13 millions d'euros en 2020. Une croissance qui rend son siège trop étroit. "Le bâtiment n'est plus adapté, nous n'avons plus assez de place", confirme Rémy Volps. Fini donc les ateliers qui se sont greffés au fur et à mesure du développement de l'entreprise depuis une cinquantaine d'années. La PME de 110 salariés va quitter Sorgues pour se déplacer de quelques kilomètres à Entraigues dans un nouveau lieu de 5 000 mètres carrés, contre 3 000 mètres carrés actuellement.

"Cela va...