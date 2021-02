Kep Technologies augmente son capital pour accélérer sa croissance

(Crédits : DR)

Spécialisé en industrie, notamment en contrôle industriel et en mesure nucléaire, le groupe familial implanté à Sophia-Antipolis a injecté en deux ans, 9 millions d’euros dans l’entreprise, opérations réalisées en deux fois et sur fonds propres. Une façon pour l’ETI qui sert notamment l’aéronautique, mais pas que, de poursuivre ses efforts en R&D et en diversification porteuse de nouveaux axes de développement.