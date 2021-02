(Crédits : Sanofi)

En profitant d'une réorientation stratégique du groupe, l'usine de production basée dans les Alpes-de-Haute-Provence va se doter d'une nouvelle unité d'accélération des lancements et des innovations. De quoi permettre une mise sur le marché plus rapide et de pérenniser le site alors que des diminutions d'effectifs ont lieu en France.